Кошмар на дороге: при пожаре автобуса в Болгарии погибли не менее 46 человек 2 23.11.2021, 8:32

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фото: epa

По предварительной информации, все они были гражданами Северной Македонии.

При крушении автобуса в Болгарии погибли по меньшей мере 46 человек и 7 получили ранения. По предварительной информации, все они были гражданами Северной Македонии. Среди погибших есть дети, сообщает TVP.

Болгарское Общественное телевидение передало, что македонский автобус загорелся на шоссе на юго-западе страны. Спасательная операция продолжается. Обгоревших пассажиров доставили в специализированную клинику в Софии.

Глава болгарского правительства Болгарии Стефан Янев лично проинформировал македонского премьер-министра Зорана Заева о трагедии.

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