Польские пограничники все чаще замечают белорусских силовиков в нетрезвом состоянии 13 23.11.2021, 8:43

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Это делают ситуацию на границе еще менее предсказуемой.

Пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская прокомментировала сообщение Минобороны Польши о нетрезвых военных с белорусской стороны, сообщает onet.pl.

Польские пограничники все чаще отмечают случаи, когда границу с белорусской стороны патрулируют пьяные солдаты.

Pijani Białorusini pod bronią pełnią służbę na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze. pic.twitter.com/LwNdYVh74c — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 21, 2021

Анна Михальская заявила, что польские пограничники фиксируют сигналы, свидетельствующие о том, что «белорусские силовики могут находиться в нетрезвом состоянии».

«Поведение людей в нетрезвом состоянии, безусловно, менее предсказуемо. Конечно, это еще опаснее», - подчеркнула подполковник Анна Михальская.

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