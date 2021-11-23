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Польские пограничники все чаще замечают белорусских силовиков в нетрезвом состоянии

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  • 23.11.2021, 8:43
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Польские пограничники все чаще замечают белорусских силовиков в нетрезвом состоянии

Это делают ситуацию на границе еще менее предсказуемой.

Пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская прокомментировала сообщение Минобороны Польши о нетрезвых военных с белорусской стороны, сообщает onet.pl.

Польские пограничники все чаще отмечают случаи, когда границу с белорусской стороны патрулируют пьяные солдаты.

Анна Михальская заявила, что польские пограничники фиксируют сигналы, свидетельствующие о том, что «белорусские силовики могут находиться в нетрезвом состоянии».

«Поведение людей в нетрезвом состоянии, безусловно, менее предсказуемо. Конечно, это еще опаснее», - подчеркнула подполковник Анна Михальская.

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