«На колесах сижу не один месяц»: начальник МВД рассказал, как стал наркоманом на службе

«На колесах сижу не один месяц»: начальник МВД рассказал, как стал наркоманом на службе10
- 23.11.2021, 8:55
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Очередной слив от кибер-партизан.
Кибер-партизаны выложили очередной слив аудиозаписи. Как утверждается, она была сделана 4 сентября 2020 года, и участвуют в беседе наши давние знакомые: Виталий Козлов (первый заместитель начальника УВД Миноблисполкома, начальник милиции общественной безопасности) и Игорь Подвойский (заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома).
В этом разговоре речь шла о «тяготах» профессии.
Человек с голосом Козлова говорит, что ему приходится несладко: «Там потушу, тут всполыхнет. Щас Боровая … ».
А чуть позже оба признаются:
Голос Подвойского: — Я уже на «колесах» сижу… не один месяц.
Голос Козлова: — Да я тоже. Что глотаешь?
Голос Подвойского: — Не, я пью такие. Аспаркам пью и мельдоний.
Голос Козлова: — Так ты, под кайфом, б…ь?
Голос Подвойского: — Ну.
Голос Козлова: — Я-то думаю, что тебя штырит (смеется).
Голос Подвойского: — Спасибо.