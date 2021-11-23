«На колесах сижу не один месяц»: начальник МВД рассказал, как стал наркоманом на службе 10 23.11.2021, 8:55

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Очередной слив от кибер-партизан.

Кибер-партизаны выложили очередной слив аудиозаписи. Как утверждается, она была сделана 4 сентября 2020 года, и участвуют в беседе наши давние знакомые: Виталий Козлов (первый заместитель начальника УВД Миноблисполкома, начальник милиции общественной безопасности) и Игорь Подвойский (заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома).

В этом разговоре речь шла о «тяготах» профессии.

Человек с голосом Козлова говорит, что ему приходится несладко: «Там потушу, тут всполыхнет. Щас Боровая … ».

А чуть позже оба признаются:

Голос Подвойского: — Я уже на «колесах» сижу… не один месяц.

Голос Козлова: — Да я тоже. Что глотаешь?

Голос Подвойского: — Не, я пью такие. Аспаркам пью и мельдоний.

Голос Козлова: — Так ты, под кайфом, б…ь?

Голос Подвойского: — Ну.

Голос Козлова: — Я-то думаю, что тебя штырит (смеется).

Голос Подвойского: — Спасибо.

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