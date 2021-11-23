«Мы уже которую неделю наблюдаем какие-то абсолютно нереальные события» 23.11.2021, 9:05

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Бастующий белорус обратился к согражданам.

Один из бастующих рабочих с помощью телеграм-канала БОР обратился к белорусам:

«Граждане, дорогие!

Мы уже которую неделю наблюдаем какие-то абсолютно нереальные события. Кто-то мог предположить, что беларуская граница, которая «всегда на замке» станет «проходным двором»? Я лично и в страшном сне такого привидеть не мог. А пропагандонские россказни на тему мигрантов вы можете спокойно смотреть/слушать? Глаз не дергается? Зубы не сводит? У меня вот злость при просмотре БТ-шных «высеров» накатывает густой волной.

Хорошо, что не телик смотрю, а только кусочки, которые в ТГ-каналы попадают. Но зубами знатно скриплю…

Я вот думаю… Может, давайте пожалеем этих мигрантов несчастных? Мучаются ж люди. И только потому, что МЫ который год упыря снести не можем. А чем дольше лысый неадекват на троне, тем и нам хуже, и детям нашим. Думаете, он сейчас кого-то послушает и прекратит завозить курдов? Курдов, да, может, больше и не завезет. Но есть же еще горячие афганцы и жители других интересных стран.

Кстати, как вы думаете, если у афганца, к примеру, на нашей границе ребенок умрет или жена – он будет разбираться, какая у нас сейчас политическая обстановка? В таких ситуациях самые здравомыслящие люди всякую фигню начинают творить. И по мнению мигранта беларусы (ВСЕ) станут вдруг убийцами его близких. А представления юго-восточных граждан о мести никто не отменял…

Понимаете, синепал мину не только под Европу подложил. Мы – самые настоящие заложники этого кризиса. И нам потом его расхлебывать. Даже если прямо сейчас арестовать луку – нужно будет искать средства в бюджете для отправки людей на их родину.

В общем, чем быстрей мы от пересидента избавимся, тем лучше для всех.

Дворец атаковать нам ведь страшно? Там же снайпера везде, водометы, огнеметы…

А дома остаться сможем?».

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