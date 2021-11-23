В Ботсване обнаружили уникальный бриллиант с необычным оттенком 2 23.11.2021, 9:08

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иллюстрационное фото

Такой цвет камень получил за счет того, что в его составе присутствует бор.

На выставке в Нью-Йорке был продемонстрирован невероятно красивый камень. Бриллиант выделяется среди всех остальных известных драгоценностей тем, что имеет необычный цвет. Камень имеет больше 20 каратов. Его обнаружили еще весной 2018 года в Ботсване в одной из шахт. Бриллиант получил название Okavango Blue в честь компании, которая его нашла.

Об этом сообщает Popular Science.

Такой уникальный оттенок Okavango Blue имеет за счет того, что в составе присутствует бор, возникший в морской воде. Как правило, на большой глубине бор отсутствует и поэтому он не принимает участие в формировании минералов. Алмазы в результате этого содержат огромное количество азота и по минимуму других веществ. В свою очередь бриллиант голубого цвета получил много бора, а азот в нем практически полностью отсутствует.

Появление бора на такой большой глубине могло быть спровоцировано смещением тектонических плит. Явление, при котором вода с бором попадает в литосферу, получило название субдукции. О нем стало известно ученым только 50 лет назад, поэтому бриллиант Okavango Blue позволит получить совершенно новую информацию относительно необычного явления.

Специалисты говорят о том, что они не понимают, почему данный камень имеет именно такой цвет. Как правило, алмазы, которые практически не содержат азот, имеют несколько другой внешний вид. Обнаруженный бриллиант в свою очередь выделяется на фоне всех остальных известных камней и, скорее всего, относится к новому уникальному виду.

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