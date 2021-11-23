Глава МВД Польши: Лукашенко шаг за шагом придется отступать 2 23.11.2021, 9:21

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Мариуш Каминьский

Фото: @MSWiA_GOV_PL

Польша не допустит создания восточноевропейского маршрута миграции.

«Я убежден, что наша последовательная политика и международная поддержка приведут к тому, что мигранты вернутся в свои дома. Лукашенко шаг за шагом придется отступать», - заявил в интервью Polsat News польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский, комментируя ситуацию на восточной границе Польши.

Главу спросили, можно говорить, что кризис на границе с Беларусью уже предотвращен.

- Нет, так нельзя сказать. Вероятно, будет еще одна часть этого кризиса. Надеюсь, менее жестокая, - сказал министр.

Польский ультиматум белорусской стороне

Мариуш Каминьский также сослался на ультиматум, который в четверг начальник пограничной охраны Польши генерал-лейтенант Томаш Прага поставил председателю Государственного пограничного комитета Беларуси. Глава польской пограничной охраны в письме потребовал, чтобы к концу недели из района перехода в Кузнице были удалены мигранты, и объявил, что если этого не произойдет, то можно будет закрыть там товарный железнодорожный переезд. Ранее польская сторона приостановила дорожное движение, как пассажирское, так и грузовое, на этом переходе.

- Ультиматум был эффективен, - заявил глава МВД Польши. - В четверг несколько сотен этих мигрантов автобусами отправились в Минск. Я предполагаю, что некоторые из них уже в Ираке. Все исчезли. Они, правда, остались в нескольких сотнях метров от границы, в белорусских ангарах в хороших условиях. Белорусские власти даже запустили там продовольственные магазины, пункт обмена валюты. Они ведут себя очень спокойно. Они не выходят из этого ангара. На проходах их не видно. Сегодня утром один автобус забрал еще одну группу мигрантов, - сообщил он.

Белорусская сторона также обратилась с просьбой открыть пешеходный переход в кузнице.

- Я уверен, что открытие пешего перехода было бы преждевременным. Если повторятся инциденты, белорусы знают, что будет немедленно закрыто железнодорожное грузовое движение, - отметил министр.

Отвечая на вопрос о дальнейших возможных действиях Лукашенко, глава МВД сказал, что диктатору «шаг за шагом придется отступать».

- Я убежден, что наша последовательная политика и международная поддержка наших действий приведут к тому, что мигранты вернутся в свои дома, - добавил он.

- Мы готовы и ведем подготовку, чтобы часть из мигрантов, которые находятся в наших центрах, в скором времени попала в страны своего происхождения, - заверил министр.

На вопрос, вступает ли в игру вариант, что Польша по договоренности с ЕС и Беларусью «впустит» определенную группу мигрантов и затем отправит их в страны происхождения, Каминский отметил, что такой вариант не рассматривается.

«Этого не будет. Мы тверды в этом вопросе и пользуемся обширной поддержкой международного сообщества — ЕС, США и Великобритании. Все [страны] полны признательности за то, что делает Польша».

Сотрудничество с Frontex

Глава МВД Польши также напомнил, что по вопросу организации возвращения мигрантов в страну происхождения правительство ведет переговоры с властями Ирака и с Frontex.

- Мы остаемся в очень хороших отношениях и всегда были в очень хороших отношениях с руководством Frontex, которое прекрасно понимает нашу тактику и стратегию действий на границе и поддерживает ее, - добавил Каминский.

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