Пенсионную проблему в Беларуси придется решать «под горящими балками» 5 23.11.2021, 9:33

8,978

Белорусы не доверяют государству.

В Беларуси работает солидарная пенсионная система: из налогов работающих сейчас людей выплачиваются пенсии нынешнему поколению пенсионеров. Однако такая пенсионная система подходит странам с быстрым экономическим ростом и высокой рождаемостью. Беларусь же ни одному из этих критериев не соответствует. Об этом шла речь в передаче «Умные люди» на YouTubeканале «Белорусы и рынок».

Гостями передачи стали социолог Елена Артеменко-Мельянцова и лидер инициативы пенсионеров «Наше поколение» Татьяна Зелко.

— Образ жизни белорусских пенсионеров не соответствует тому, как международные организации видят достойную старость. Важно, чтобы люди на пенсии проживали качественную жизнь, развивались, находили новые интересы. Обеспечение только прожиточного минимума — это не то, к чему мы должны стремиться, — убеждена Елена Артёменко-Мельянцова.

— Недавно нам добавили 7 % к пенсии, а цены на «садавiну i агароднiну» выросли в два раза, — говорит Татьяна Зелко. — Если нет детей, значит, можно помирать, а помирать нельзя, потому что не на что хоронить.

Обе гостьи передачи подчеркнули, что маленькие пенсии не позволяют белорусским пенсионерам жить полноценной жизнью. В то же время и облагать работающих граждан дополнительными налогами тоже нельзя, поскольку они и так много платят: 34 % взносов в ФСЗН от работодателя и 1 % — от работника. По сути 35 % — это недополученная зарплата тех, кто сегодня работает, считает Татьяна Зелко.

Пенсионная система. Что можно изменить?

В мире существует три типа пенсионных систем: солидарная, накопительная и смешанная. Гости передачи высказали мнение, что накопительная система в чистом виде нашей стране не подойдет. Солидарную часть важно оставить хотя бы потому, что нужно обеспечивать минимальный уровень жизни для уязвимых групп населения, например для людей с инвалидностью. В то же время у работающих должна быть возможность самим влиять на размер будущих пенсий, то есть должны быть добровольные накопительные пенсионные фонды. Татьяна Зелко привела пример Германии, где предприятия дополнительно сами страхуют своих работников.

— В 2010 году проводилось исследование относительно того, насколько белорусы готовы к диверсификации пенсионных отчислений. По его результатам самым оптимальным как с экономической, так и с социологической точки зрения оказался формат трехкомпонентной пенсии, — поделилась научными наблюдениями социолог.

К минусам солидарной пенсионной системы Татьяна Зелко добавила еще и то, что отчисляемые в ФСЗН деньги не передаются по наследству. Человек может всю жизнь платить в ФСЗН, выйти на пенсию и тут же умереть, а его дети не могут воспользоваться теми отчислениями, которые всю жизнь делал их родитель.

Говоря о реформах, Татьяна Зелко также предложила освободить от отчислений в ФСЗН работающих пенсионеров:

— Обязательно нужно освободить их от налога либо добавлять пенсию и пересчитывать стаж. Иначе получается, что они сами себе пенсию оплачивают.

Кроме того, лидер инициативы пенсионеров «Наше поколение» предложила пересмотреть размер пенсий депутатов, министров и военных.

Елена Артёменко-Мельянцова высказала мысль, что, возможно, придется уравнять пенсионный возраст женщин и мужчин:

— Думаю, его нужно сделать одинаковым. Хотя понимаю, что женщины заслуживают более раннего выхода на пенсию, но демографическая ситуация заставляет нас пересматривать эту разбежку.

Гости передачи считают, что пенсионную реформу нужно было проводить еще в 2010 году.

— Тогда нагрузка на пенсионную систему была меньше, чем сейчас, так как была больше численность работоспособного населения, и это благоприятствовало проведению пенсионной реформы. Мы упустили демографический бонус, поэтому все меры, которые будут предприниматься сейчас или в ближайшие десять лет, вряд ли как-то исправят положение.

— Придется решать проблему «под горящими балками», сваливающимися на тебя, — описала ситуацию Елена Артёменко-Мельянцова. — Мы потеряли время устойчивого экономического роста, мы потеряли время демографического бонуса, и изменение пенсионной системы теперь будет сопровождаться снижением уровня жизни пенсионеров.

Проблемы с реформой

В Беларуси рассматривается внедрение нового механизма — добровольного накопительного страхования пенсий. Работникам предложат, помимо обязательного сейчас взноса в 1 % от заработной платы, уплачивать дополнительный взнос на накопительную пенсию в размере до 10 % заработка. Одновременно работодатель будет обязан делать доплаты, соразмерные взносам работников. Если человек выбирает взнос 1, 2 или 3 %, то наниматель добавляет такой же процент. Если выбирает 4 % и выше (но не более 10 %), то наниматель все равно добавляет 3 %. При этом нагрузка на нанимателей не увеличится. Уплачивать проценты работникам они будут из средств, предусмотренных на обязательный взнос в бюджет ФСЗН.

Механизм выглядит логичным и понятным, но гости передачи сомневаются, что в нынешних условиях он будет эффективным.

— Прежде чем переходить на накопительную пенсионную систему, нужно довести до нормального уровня экономику. Вот над чем нужно работать. Если и дальше деньги будут вкладываться в убыточные предприятия, то у нас никогда не будет нормальных пенсий, а у людей не будет зарплат, из которых они могли бы что-то дополнительно откладывать, — считает лидер инициативы пенсионеров.

На протяжении всей передачи гости подчеркивали, что белорусы не доверяют государству и его финансовым институтам. Низкая степень доверия между государством и обществом может поставить крест на любой инициативе правительства по добровольному накопительному страхованию, какой бы хорошей и правильной она ни была.

— Белорусы очень не доверяют государству. Как можно накапливать, если через несколько лет за эти деньги даже хлеба не купишь? Только когда у людей будет уверенность, что деньги не девальвируются, а будут прирастать, только тогда они сами будут записываться в очередь, чтобы отдать свои деньги в накопительный пенсионный фонд, — считает Татьяна Зелко. — Остается вопрос, кто и как будет контролировать этот фонд, чтобы деньги вкладывались так, как надо.

Вспомнили и негативный опыт России. С 2002 по 2014 годы россияне отчисляли взносы на накопительную часть пенсии. Затем ее пришлось заморозить, поскольку оказалось, что доходность по ней ниже, чем индексация по страховой части пенсии. Получается, что при равных условиях граждане, сделавшие взносы в накопительную систему, получат меньшую пенсию, чем те, кто взносы не делал.

Социолог отметила, что существует и психологический барьер: люди не готовы добровольно расставаться с деньгами сейчас, чтобы получать их через 20 лет. С такой проблемой столкнулись когда-то в США. На помощь американскому правительству пришли наработки ученых в области поведенческой экономики и психологии финансовых решений. Правительство США аккуратно подталкивало своих граждан к тому, чтобы они делали отчисления, несмотря на недоверие и нежелание расставаться с деньгами.

— Существуют научные подходы, как можно изменить отношение людей к своим финансам. Но это должна быть продуманная и взвешенная политика с долгосрочной перспективой. Просто внешне создав добровольную накопительную систему, запустить ее в работу невозможно, — сказала Елена Артёменко-Мельянцова.

В качестве подталкивающих мер социолог предложила для начала по определению включить всех в накопительную пенсионную систему. Психологически тогда будет сложнее отказаться от участия. Кстати, автоматическое зачисление позволило увеличить долю людей, отчисляющих в пенсионные фонды в США. Можно также подталкивать людей делать небольшие взносы, начиная с 1 %, поскольку с малой суммой не так трудно расстаться, как с большой.

— И нужно хотя бы раз в год присылать письмо вкладчикам и показывать, насколько увеличился их пенсионный счет, сколько они будут получать, выйдя на пенсию, если продолжат делать отчисления, — добавила Татьяна Зелко.

Если не пенсионная реформа, то что?

По мнению Елены Артёменко-Мельянцовой, без качественного изменения пенсионной системы нам не обойтись. Некоторые меры могут улучшить нынешнее положение пенсионеров лишь на какое-то время.

— Мы можем дальше повышать пенсионный возраст, сокращать разницу между пенсионным возрастом мужчин и женщин, пересмотреть размер пенсии: исходя из показателей инфляции, а не средней заработной платы. Данные меры позволят сдержать падение реальных пенсий, а значит, и уровня жизни пенсионеров, — считает социолог. — Но все это временные меры. Пропорция «работающие-пенсионеры» через 20 лет не обеспечит и прожиточного уровня пенсионерам.

— Больше белорусов за счет самих белорусов уже не станет, и население продолжит постепенно сокращаться. Поэтому в отдаленной перспективе мы сможем компенсировать недостаток рабочей силы только за счет миграции, — добавила Елена Артёменко-Мельянцова. — А для мигрантов привлекательны те рынки труда, где экономический рост более высокий и стабильный, чем в Беларуси.

Несмотря на неблагоприятную демографическую тенденцию, все равно нужно стремиться поддерживать рождаемость и снижать темпы сокращения рабочей силы, чтобы экономика продолжала работать за счет белорусов, добавила социолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».