Мнение: Специально обученные люди среди мигрантов могут стать проблемой для белорусских властей 1 23.11.2021, 9:52

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фото: anadolu agency

В лагере нелегалов на границе вот-вот «рванет».

Вчера во «дворце» были «губернатор» Караник и генерал Караев. Уровень проблем, которые с трудом способны решить два этих деятеля, недавно был красиво продемонстрирован в сюжете различных телеканалов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Что же мы имеем по состоянию на сейчас. Констатацию полного провала изначального плана по заброске мигрантов в Европейский Союз и показательный прорыв границы. Не сработало.

Теперь с оружием гибридной войны, которое вот-вот рванет из-за скотского отношения белорусских силовиков или повышения цен на шаурму в отдельно взятом ларьке, придется разбираться самому автору кризиса.

Международные организации «разочаровали» синепалого, потому что не хотят тратить деньги на решение искусственно созданной проблемы. Более того, они посмели в открытую заявить - или хунта содержит их в лагерях и рассматривает вопрос предоставления статуса беженцев в Беларуси, или вывозит их туда, откуда привезла.

Кстати, хороший способ загрузить «Белавиа». Но мы забыли, что эта чудо-компания бесплатно даже граждан Беларуси не может и не хочет эвакуировать. Но если бы захотели облегчить свою участь применительно к санкциям, то могли бы.

Европейский Союз и Меркель тоже «разочаровали». Не могут 2000 мигрантов забрать. Вот она разница между «обещать забрать» и «обещать рассмотреть вопрос». К сожалению для самой себя, хунта настолько заигралась и завралась, что торговаться никто не хочет. По крайней мере, с хунтой торг не ведут. Даже Макею никто на звонки не отвечает. А так триумфально праздновали целых два звонка Борреля. Не сложилось.

Что теперь?

Миссии УВКБ ООН и МОМ в Беларуси под угрозой изгнания за правду. Мы об этом писали. По крайней мере, в свободе деятельности они будут ограничены. Такова логика хунты - за право работать в стране нужно платить. Если это работает с белорусами, то почему нельзя это применить к иностранцам?

С мигрантами будет разбираться хунта. Все «благотворительные» организации, которые не замечают проблем в стране (пытки, антисанитария в тюрьмах, пандемия), будут просить скинуться на мигрантов. По-другому, они не умеют. Только дополнительные сборы. За наш с вами счет.

Про обоснованность помощи ордынских профсоюзов вопросы уже задаются (мы уже писали про это). Такие же будут у карателей хунты, которые поставили мигрантов на котловое довольствие в военных частях. Как потом списывать недостачи, никто не знает. Не удивимся, если хунта сама же и накажет за растрату госимущества.

С мигрантами нужно разбираться срочно. Потому что они неожиданно болеют Covid-19, и первая вспышка в лагере не заставила себя долго ждать. Потому что они злятся и могут пойти крайне агрессивно в обратном направлении.

Помнится, хунта угрожала Европе тем, что среди мигрантов есть специально «обученные люди», так теперь это может стать проблемой губернатора Караника и генерала Караева. И карателям придется иметь дело не с цветочками и ленточками.

Что делать в этой практически патовой ситуации, не знает никто. Ресурса на прорыв границы нет. Отступать быстро - позорно. Отступать медленно - риск получить арабскую конницу внутри страны, стремительно двигающуюся на штурм «дворца». И тут даже брат Вова может запастись попкорном и понаблюдать.

Итого. Есть страх. Денег нет. А тут еще и границу могут все же закрыть. Надежда только на конфликт в регионе.

Значит, давление и жесткая позиция работают. Особенно, когда оно с двух сторон. Снаружи и изнутри.

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