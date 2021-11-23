Белорусские силовики за сутки 174 раза отправляли мигрантов на штурм польской границы 23.11.2021, 10:05

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Наиболее агрессивная атака произошла в районе Беловежи.

За последние сутки было зафиксировано 174 попытки незаконного перехода польской границы нелегалами с белорусской стороны.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

В отношении 66 иностранцев сотрудники Погранслужбы Польши вынесли постановления о выдворении с польской территории.

На участке, охраняемом форпостом пограничников в Беловеже 50 агрессивных иностранцев пытались прорвать границу.

Wczoraj tj.22.11 na gr.🇵🇱🇧🇾odnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę. pic.twitter.com/TQdwYlFM7x — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 23, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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