Мигранты в Брузгах разделились на группировки: обстановка накаляется 12 23.11.2021, 10:14

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Враждующие стороны стараются рядом не спать.

Проживающий в Гродно зампредседателя Всемирного конгресса езидов (граждане Ирака, последователи религии езидизм) Худо Бакоян рассказал об условиях, в которых живут мигранты из стран Ближнего Востока в транспортно-логистическом центре у границы Беларуси с Польшей.

Кто живет в лагере

По его словам, в лагере находятся 150 езидов и около 2000 курдов. Из тех, кто улетел в Ирак, почти все были курдами, передает «Московский комсомолец».

«Езиды однозначно не вернутся на родину. Потому что в лучшем случае их там ждет тюрьма. Если у курдов на родине хоть какие-то права имеются, то езиды абсолютно бесправны. Я своими глазами видел, как в Ираке ущемляют мой народ», — сказал Бакоян.

По его мнению, «из лагеря уехали не бедные курды», которые «и на родине неплохо жили».

«А вот у езидов другая ситуация. Они в Ираке жили в палаточных лагерях, не имели никаких прав. Им постоянно поступали угрозы, людям прочищали мозги, чтобы они признали себя этническими курдами и придерживались курдской политики», — заявил представитель диаспоры.

Курды притесняют езидов

Бакоян рассказал, что «когда мигранты жили в лагере на улице, езиды жаловались, что курды притесняли их».

«Например, когда представители Красного Креста доставляли продукты в лагерь, езидам мало что доставалось. Но говорить об этом они боялись, потому что в меньшинстве. Я тогда подошел к курдам, аккуратно поговорил с ними. Предупредил: если продолжат себя так вести, у них возникнут проблемы. Это их немного напугало», — заявил представитель езидской диаспоры.

Хотя больше жалоб от езидов не было, «они все равно держатся подальше от курдов».

«Стараются рядом с ними не спать. Видите, как они напуганы. Езиды не только на родине, но даже в лагере чувствуют себя ущемленными», — отмтеил Бакоян.

В лагере, по его словам, туалеты поставили на улице, «душевых нет, люди не моются»:

«Могут лишь умыть лицо. Розеток очень мало, на всех не хватает. А желающих подзарядить телефоны полно».

Как долго будут оставаться в лагере?

«На днях прошла информацию, что 28 ноября какая-то турфирма организовывает рейс до Ирака через Дубай. Стоимость билета 400 долларов. Три дня назад ко мне подошли 60 человек, сказали, что готовы уехать. Надоело жить в тяжелых условиях», — сказал Бабоян.

По его словам, мигранты «теряют надежду, многие в растерянности». Но «если некоторые курды еще задумываются уехать, то езиды решительно настроены остаться в Беларуси, если государство предоставит им хоть какое-то жилье и работу».

«В случае, если Беларусь их не приютит у себя, Европа не принимает, то они желают попасть в Россию», — заявил Бакоян.

При этом он не исключает принудительную депортацию мигрантов, как это произошло уже в отношении «многих иракцев, кто жил в городах, а не в лагере». Бакоян полагает, что многие могут не долететь все равно до Ирака.

«В Европу им путь закрыт, у них нет визы. Остаться могут в Стамбуле, спрячутся там, а потом найдут пути, как добраться до Европы. Те, кто на днях уехал, признавались мне, что не полетят дальше Турции. Кто их знает, что они решат на самом деле. Поймите, люди находятся в таком положении, что боятся говорить правду», — заявил представитель езидской диаспоры.

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