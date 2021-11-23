Атака под Беловежей: мигранты пошли на штурм польской границы под свет лазеров белорусских спецслужб
- 23.11.2021, 10:27
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Лукашисты пытались ослепить польских пограничников.
Большая группа мигрантов (более 50 человек) пошла на штурм польской границы ночью в районе Беловежи. При этом белорусские спецслужбы пытались лазером ослепить польских пограничников.
«Еще одна попытка незаконного пересечения границы была сорвана солдатами и офицерами вчера. Нападение агрессивных мигрантов было поддержано белорусскими спецслужбами», — сообщило Министерство обороны Польши.
Rejon Białowieży: kolejna próba nielegalnego przekroczenia granicy została wczoraj udaremniona przez żołnierzy i funkcjonariuszy. Atak agresywnych migrantów był wspierany przez białoruskie służby. pic.twitter.com/jnedZOfCzb— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 23, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.