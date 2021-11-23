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Атака под Беловежей: мигранты пошли на штурм польской границы под свет лазеров белорусских спецслужб

  • 23.11.2021, 10:27
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Атака под Беловежей: мигранты пошли на штурм польской границы под свет лазеров белорусских спецслужб
Фото: Anadolu Agency

Лукашисты пытались ослепить польских пограничников.

Большая группа мигрантов (более 50 человек) пошла на штурм польской границы ночью в районе Беловежи. При этом белорусские спецслужбы пытались лазером ослепить польских пограничников.

«Еще одна попытка незаконного пересечения границы была сорвана солдатами и офицерами вчера. Нападение агрессивных мигрантов было поддержано белорусскими спецслужбами», — сообщило Министерство обороны Польши.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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