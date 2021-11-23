Спецслужбы гонят мигрантов в атаку на Польшу, но они могут повернуться против режима в Беларуси 1 23.11.2021, 10:34

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(Обновляется) За сутки польские пограничники отбили 174 попытки штурма границы.

Белорусские силовики продолжают отправлять нелегальных мигрантов на прорыв польской границы. Польская разведка отмечает, что атаки становятся все более агрессивными.

Между тем, в лагере мигрантов в Брузгах произошел раскол, обстановка накаляется. Эксперты отмечают, что специально обученные люди среди нелегалов могут стать проблемой для белорусского режима.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

10.14 Мигранты в Брузгах разделились на группировки. Отношения между езидами и курдами накаляются. Враждующие стороны даже стараются рядом не спать.

Об этом рассказал проживающий в Гродно зампредседателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян.

10.27 Большая группа мигрантов (более 50 человек) пошла на штурм польской границы ночью в районе Беловежи. При этом белорусские спецслужбы пытались лазером ослепить польских пограничников.

Rejon Białowieży: kolejna próba nielegalnego przekroczenia granicy została wczoraj udaremniona przez żołnierzy i funkcjonariuszy. Atak agresywnych migrantów był wspierany przez białoruskie służby. pic.twitter.com/jnedZOfCzb — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 23, 2021

«Еще одна попытка незаконного пересечения границы была сорвана солдатами и офицерами вчера. Нападение агрессивных мигрантов было поддержано белорусскими спецслужбами», — сообщило Министерство обороны Польши.

10.05 За последние сутки было зафиксировано 174 попытки незаконного перехода польской границы нелегалами с белорусской стороны.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Wczoraj tj.22.11 na gr.🇵🇱🇧🇾odnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę. pic.twitter.com/TQdwYlFM7x — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 23, 2021

8:43 Польские пограничники все чаще замечают белорусских силовиков в нетрезвом состоянии.

Это делают ситуацию на границе еще менее предсказуемой.

Пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская заявила, что польские пограничники фиксируют сигналы, свидетельствующие о том, что «белорусские силовики могут находиться в нетрезвом состоянии».

Pijani Białorusini pod bronią pełnią służbę na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze. pic.twitter.com/LwNdYVh74c — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 21, 2021

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