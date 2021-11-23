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Спецслужбы гонят мигрантов в атаку на Польшу, но они могут повернуться против режима в Беларуси

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  • 23.11.2021, 10:34
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Спецслужбы гонят мигрантов в атаку на Польшу, но они могут повернуться против режима в Беларуси

(Обновляется) За сутки польские пограничники отбили 174 попытки штурма границы.

Белорусские силовики продолжают отправлять нелегальных мигрантов на прорыв польской границы. Польская разведка отмечает, что атаки становятся все более агрессивными.

Между тем, в лагере мигрантов в Брузгах произошел раскол, обстановка накаляется. Эксперты отмечают, что специально обученные люди среди нелегалов могут стать проблемой для белорусского режима.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

10.14 Мигранты в Брузгах разделились на группировки. Отношения между езидами и курдами накаляются. Враждующие стороны даже стараются рядом не спать.

Об этом рассказал проживающий в Гродно зампредседателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян.

10.27 Большая группа мигрантов (более 50 человек) пошла на штурм польской границы ночью в районе Беловежи. При этом белорусские спецслужбы пытались лазером ослепить польских пограничников.

«Еще одна попытка незаконного пересечения границы была сорвана солдатами и офицерами вчера. Нападение агрессивных мигрантов было поддержано белорусскими спецслужбами», — сообщило Министерство обороны Польши.

10.05 За последние сутки было зафиксировано 174 попытки незаконного перехода польской границы нелегалами с белорусской стороны.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

8:43 Польские пограничники все чаще замечают белорусских силовиков в нетрезвом состоянии.

Это делают ситуацию на границе еще менее предсказуемой.

Пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская заявила, что польские пограничники фиксируют сигналы, свидетельствующие о том, что «белорусские силовики могут находиться в нетрезвом состоянии».

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