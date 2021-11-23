Как белорусам живется с новыми id-картами и биометрическими паспортами 23.11.2021, 10:40

В сентябре-октябре новые документы в стране получили около 30 тысяч человек.

«Я звезда всех мест, где нужен паспорт. Больница, почта, билетная касса, ЖЭС», — перечисляет минчанин Михаил (имя изменено), который недавно оформил id-карту и биометрический паспорт. По данным МВД, в сентябре-октябре новые документы в стране получили около 30 тысяч человек. Zerkalo.io спрашивает у читателей, как с ними живется.

Выдавать id-карты и биометрические паспорта начали 1 сентября 2021 года. Оформить их могут белорусы, а также иностранцы, постоянно проживающие в нашей стране. По данным МВД, ежедневно за такими документами в подразделения по гражданству и миграции обращается около трех тысяч граждан. Минчанка Виктория сделала это в сентябре и с середины месяца стала пользоваться новинкой. Первое, на что обратила внимание: не все сотрудники, которые работают с документами, знали о нововведении.

— На вокзале покупала билет из Минска в Москву, дала кассиру id-карту, она выбила на нее квиток. В поезде выяснилось: id-карта — документ, которым можно пользоваться внутри страны, а для поездки за границу все нужно оформлять на биометрический паспорт, — делится опытом Виктория. — При посадке возникла проблема. Проводник вызвала начальника поезда, он предложил переоформить билет: за дополнительную плату в проездной документ внесли изменения. Я не возражала. Главное, все решилось.

Второй раз сложности с новыми документами у белоруски возникли в нотариальной конторе. Виктория собралась переезжать в другую страну, и ей нужно было получить нотариально заверенную копию биометрического паспорта.

— В первом месте, куда я обратилась, ответили, что не знают, могут ли помочь, и попросили подойти завтра. Во второй растерялись: в документе данные только на латинке. Сотрудники были не в курсе, разрешено ли им с ними работать, так как их юридическое поле — только русский и белорусский языки. Меня попросили оставить номер, сказали будут разбираться, — описывает ситуацию Виктория. — Часа через три они перезвонили, попросили подойти. Ситуация решилась, но, например, в фирму, которая может поставить на документ апостиль, в тот день я уже не успела.

Единственное место, делится наблюдениями Виктория, где с новыми документами у нее все прошло гладко, — это банк. В начале октября девушка «привязывала» банковскую карту к id-карте. Все данные с документа сотрудница вносила вручную. «Считывателя» для нового документа минчанка в окошке не заметила.

Михаил тоже не видел его ни на почте, ни в поликлинике, ни в билетной карте, ни в ЖЭС.

— На самой id-карте не указана регистрация, а информация о том, кем выдан документ, зашифрована в трехзначный цифровой код, — рассказывает собеседник. — Если бы был «считыватель», специалист приложил бы id-карту к устройству и данные автоматически отобразилась бы на экране. Но, так как устройство есть не везде, возникают неприятные ситуации. Медсестра в поликлинике, например, увидев мою id, сказала: раз регистрация не прописана, принять не можем. Пришлось договариваться, чтобы эту информацию записали с моих слов. В ЖЭС тоже так сделали, но без лишних уговоров.

«В биометрическом паспорте все данные написаны латиницей. Для россиян — это тупик»

Сергей столкнулся с другими сложностями. Мужчина ведет бизнес с Россией. В госструктурах, с которыми он работает, говорит, пока на наш биометрический паспорт смотрят с удивлением.

— В нашем биометрическом паспорте все написано латиницей. Для россиян — это тупик, — не скрывает эмоций собеседник. — Им нужны данные на русском языке. В итоге у меня попросили нотариально заверенный перевод паспорта. Придется переводить. Вот только в документе указано, что меня зовут Siargey. Как переводчик напишет это по-русски, не знаю. Ведь если будет «Сиаргей», то это не совпадет с информацией обо мне в российских базах.

У минчанина Дмитрия (имя изменено) все проще. Молодой человек получил id-карту и биометрический паспорт в сентябре. В поликлинике № 24 Минска, где ему нужно было пройти медкомиссию для водительских прав, считыватели стояли. Правда, в начале октября терминалы были либо еще не подключены, либо на компьютере сотрудника не имелось ПО для работы с ними. В итоге специалист охнула и все вводила вручную.

— С новыми документами мне следовало переоформиться на работе. В отделе кадров, увидев мою id-карту, сказали, что теперь им нужно заказать считыватель. Недели за две его купили, айтишники все настроили, но тут на сайте сервиса, который передает данные с id-карт в систему, появилось объявление: до такого-то числа часть функционала работать не будет, — рассказывает Дмитрий. — В общем, переоформили меня где-то только через месяц.

Несмотря на все эти моменты, продолжает собеседник, появление биометрических паспортов и id-карт — хорошее нововведение. Особенно, отмечает Дмитрий, когда новые документы свяжут с дистанционным обслуживанием. Например, если создадут аналог Единого портала госуслуг, как России.

— Мы с женой планируем переезжать в другую страну. С id-картой я получил электронную подпись, поэтому, если мы не будем возвращаться, было бы здорово, чтобы мы могли совершать какие-то операции на расстоянии, — отмечает собеседник и говорит, что к плюсам новинок можно отнести еще два: удобный формат id-карты и то, что внутренний документ и загранпаспорт теперь разделены.

— Кстати, так получилось, что моя id-карта случайно выпала и по ней проехала машина. Испорченный документ мне без проблем заменили, — резюмирует собеседник.

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