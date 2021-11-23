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В США рассказали, какие российские войска могут напасть на Украину из Беларуси

  • 23.11.2021, 10:51
В США рассказали, какие российские войска могут напасть на Украину из Беларуси
иллюстрационное фото

Уже половина подразделений, по данным Bloomberg, заняла позиции.

На общевойсковом полигоне близ Житомира прошел «заключительный этап тактического учения с боевой стрельбой и десантированием подразделений десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины», сообщили 22 ноября в министерстве обороны Украины.

Участники маневров, среди прочего, отработали действия истребительной и военно-транспортной авиации воздушных сил и армейской авиации сухопутных войск.

Между тем Bloomberg сообщил о плане возможного «быстрого и крупномасштабного» российского вторжения в Украину. Со ссылкой на данные разведслужб, переданных США европейским союзникам в НАТО, агентство заявила о планах участия в возможном вторжении 100 батальонно-тактических подразделений общей численностью около 100 тысяч человек. Само вторжение, как заявляется, может вестись по трем направлениям — с территории России, из Беларуси и из аннексированного Крыма.

Уже половина подразделений, по данным Bloomberg, заняла позиции. Согласно агентству, данные США свидетельствуют о наращивании российских сил для подготовки к агрессии против Украины, которая произойдет, если такое решение примет президент России Владимир Путин. Для данной операции в РФ призвали «десятки тысяч резервистов в беспрецедентных для постсоветских времен масштабах». По информации источников, резервисты будут обеспечивать безопасности территории на более позднем этапе оккупационной операции.

Что говорят в Украине?

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сосредоточила у границ Украины около 92 000 военных и готовит нападение из Беларуси.

По его словам, вторжение планируется на конец января – начало февраля, Россия собирается наносить удары из Беларуси по восточным областям Украины и Одессе.

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