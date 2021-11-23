В США рассказали, какие российские войска могут напасть на Украину из Беларуси 23.11.2021, 10:51

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Уже половина подразделений, по данным Bloomberg, заняла позиции.

На общевойсковом полигоне близ Житомира прошел «заключительный этап тактического учения с боевой стрельбой и десантированием подразделений десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины», сообщили 22 ноября в министерстве обороны Украины.

Участники маневров, среди прочего, отработали действия истребительной и военно-транспортной авиации воздушных сил и армейской авиации сухопутных войск.

Между тем Bloomberg сообщил о плане возможного «быстрого и крупномасштабного» российского вторжения в Украину. Со ссылкой на данные разведслужб, переданных США европейским союзникам в НАТО, агентство заявила о планах участия в возможном вторжении 100 батальонно-тактических подразделений общей численностью около 100 тысяч человек. Само вторжение, как заявляется, может вестись по трем направлениям — с территории России, из Беларуси и из аннексированного Крыма.

Уже половина подразделений, по данным Bloomberg, заняла позиции. Согласно агентству, данные США свидетельствуют о наращивании российских сил для подготовки к агрессии против Украины, которая произойдет, если такое решение примет президент России Владимир Путин. Для данной операции в РФ призвали «десятки тысяч резервистов в беспрецедентных для постсоветских времен масштабах». По информации источников, резервисты будут обеспечивать безопасности территории на более позднем этапе оккупационной операции.

Что говорят в Украине?

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сосредоточила у границ Украины около 92 000 военных и готовит нападение из Беларуси.

По его словам, вторжение планируется на конец января – начало февраля, Россия собирается наносить удары из Беларуси по восточным областям Украины и Одессе.

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