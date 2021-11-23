Работников на белорусских предприятиях массово увольняют по специальным спискам 19 23.11.2021, 10:55

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фото: bymedia

«Оптимизация» идет полным ходом.

По госпредприятиям, похоже, идет очередная волна увольнений по политическим мотивам. Работники из разных отраслей сообщают, что их «уходят» по специальным спискам. Одних включили туда из-за подписей за альтернативных кандидатов на минувших президентских выборах, других — из-за участия в акциях солидарности. Блог «Отражение» приводит истории людей, которых недавно уволили за последнее время с госпредприятий или намерены сделать это в ближайшее время.

«Не уйдешь по собственному — пойдешь под сокращение»

Не миновали увольнения Нацбанк. Работники рассказывают, что там увольняют «по-тихому» — в разные даты, чтобы не было массовости. Распрощаться с неугодными работниками намерены до 1 декабря. В списках КГБ специалисты разного уровня — и госслужащие, и техперсонал, и специалисты высокого класса, которых трудно заменить. Предлагают написать заявление по собственному желанию.

— Увольняют за посты и лайки в соцсетях. Этот список появился еще год назад. Тогда людей вызывали на разговор, просили писать объяснительные и удалять посты из соцсетей. Некоторых особо активных уволили тогда сразу. Сейчас, видимо, поступила команда всех из того списка уволить. Если не уйдешь по собственному — пойдешь под сокращение. Это можно оформить как реструктуризацию — тогда можно пособие по увольнению не выплачивать. Угрожают вплоть до обысков и задержаний, — рассказала уволенная Марина (имя изменено).

Точное количество сотрудников, попавших в список, работники не знают.

— Я лично знаю о шести. Слышала, что еще есть списки подписавшихся за альтернативных кандидатов, но их пока, я так понимаю, не трогают.

«Вы попали в список»

Об увольнениях «за политику» в Государственном комитете судебных экспертиз рассказал Петр, который проработал там более 20 лет.

— В нашей организации в списки на увольнение попали 10 человек. О причинах руководство особо не распространяется. Всем просто говорят: «вы попали в список». Я точно не знаю, но говорят, что недавно было какие-то совещание и там были озвучены списки неблагонадежных. Сейчас основное, за что увольняют — это участие в маршах. Некоторым из тех, кого у нас увольняли, сказали, что вычисляли их по биллингу телефона. Я слышал, что есть еще один список, и в нем гораздо больше людей. Это те, кто подписывался за альтернативных кандидатов. Этот список пока решили притормозить, так как работать вообще стало некому.

По словам Петра, увольнение проходит по стандартной схеме — человека просят написать заявление по соглашению сторон. Если он отказывается, предупреждают, что он «неожиданно» может попасть на Окрестина, соответственно, не придет на работу и его уволят за прогулы.

Василий (его данные, в том числе и фото трудовой, есть в распоряжении редакции) проработал в одном из региональных предприятий в системе Госкомимущества 16 лет. Его руководство вызвало к себе в первых числах ноября и поинтересовалось, подписывался ли он за альтернативных кандидатов на минувших президентских выборах.

— После утвердительного ответа меня «одарили» таким многозначительным взглядом, что я спросил только, до какого числа. В ответ мне было сказано, что до 12 числа меня быть на предприятии не должно.

«Уволенные — опытные работники со стажем»

На «Минскэнерго» также продолжаются увольнения, рассказывают работники.

— Еще сразу после выборов увольняли тех, кто был в участковой комиссии и отказался подписать протоколы. Потом увольняли тех, кто выходил на улицу протестовать против насилия — их и вычислять было не нужно. Увольняли задним числом тех, кто попадал на сутки на Окрестина. На прошлой неделе руководство снова стало вызывать людей и просить уволиться по собственному желанию. Сказали, что пришло письмо из вышестоящей организации — Минскэнерго. В нем 4 человека. Как вычислили и кого выбирали в этот раз, не знаю, не у всех есть за плечами «административка». Все уволенные — не пьяницы какие-нибудь, а опытные работники со стажем, — рассказала одна из уволенных Галина. Она работает в одном из филиалов Минскэнерго.

По словам Галины, люди сейчас очень запуганы. Особенно когда подходит срок окончания контракта. Продлять его или нет сейчас решается в специально созданном отделе, который проверяет сотрудников на благонадежность.

«Поступок не совместим с работой в госорганизации»

Светлана (имя изменено по просьбе героини) пока еще работает в «Республиканском научно-техническом центре по ценообразованию в строительстве».

— Вызвали меня, как и всех, неделю назад к руководству. Мне сказали, что по информации, поступившей из компетентных органов, я не один раз участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях. Мой поступок не совместим с работой в государственной организации, поэтому я должна написать заявление об увольнении по собственному желанию. Срок увольнения — до 15 декабря. Если не напишу, то говорили про увольнение по статье за прогул.

Светлана рассказала, что в списке из «органов» 6 сотрудников их организации, все с большим стажем работы. Есть среди тех, кого увольняют, и уникальные специалисты, которых заменить некем, но предложения всем поступили одинаковые.

— Распоряжение — разобраться с политическими до 15 декабря пришло из министерства. Тех, кто ходил на марши в прошлом году, вычислили по биллингу телефона. В принципе, это было ожидаемо. Слухи про эти списки, составленные по биллингу, ходили давно. Пару недель назад министерство запрашивало номера телефонов всех сотрудников.

По словам Светланы, некоторые коллеги из других организаций рассказывали о том, что их руководство пыталось «отбить» уникальных специалистов, но у них такого не было.

— О последствиях, о том, что работать будет некому, никто не думает. Они же сами потом получат новые проблемы, поскольку не смогут выполнить доведенные показатели.

Более того, нашлись коллеги, которые сказали, что это еще не все «неблагонадежные», что их на самом деле больше и их тоже нужно уволить.

— Большинство сотрудников сделали вид, что вообще ничего необычного не происходит, некоторые ограничили общение, сочувствие высказали единицы.

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