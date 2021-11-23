Официально: Байден будет баллотироваться на второй срок

Официально: Байден будет баллотироваться на второй срок12
- 23.11.2021, 11:01
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Белый дом подтвердил намерение политика принять участие в президентских выборах 2024 года.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что когда пресс-секретаря администрации США Джен Псаки спросили, может ли она подтвердить, что американский лидер планирует снова принять участие в президентской гонке в 2024 году, чиновница ответила: "Да, это его намерение".
Таким образом, Байден, которому только исполнилось 79 лет, собирается оставаться на посту президента до 2028 года, когда ему будет 86 лет.