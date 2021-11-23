Мигранты в лагере в Брузгах впервые в жизни увидели снег: видеофакт

Мигранты в лагере в Брузгах впервые в жизни увидели снег: видеофакт17
- 23.11.2021, 11:08
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На границе с Польшей остается еще около двух тысяч нелегалов.
Мигранты в лагере возле польской границы, размещенные в логистическом центре «Брузги» впервые в жизни увидели снег.
Видео с реакцией на незнакомое природное явление опубликовал телеграм-канал nexta.
В Ираке, откуда большинство беженцев, он выпадал всего дважды за 100 лет наблюдений.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
На данный момент на границе с Польшей остается еще около двух тысяч нелегалов.