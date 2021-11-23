Атаки нелегалов и белорусских силовиков на польскую границу становятся все более агрессивными 23.11.2021, 11:30

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Министр обороны Польши прокомментировал нападение под Беловежей.

На участке границы, охраняемом польской пограничной заставой в Беловеже, 50 агрессивных мигрантов попытались прорвать границу. Видеозапись инцидента опубликовало Министерство национальной обороны Польши. Ведомство указывает, что это очередная попытка незаконного проникновения на территорию страны. «Нападение агрессивных мигрантов было поддержано белорусскими спецслужбами», - подчеркивает Министерство национальной обороны.

На видео видны попытки ослепить польских офицеров и солдат, а также нападение на пограничные заграждения, сообщает TVP.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что агрессивные мигранты, поддерживаемые белорусскими спецслужбами, каждый день пытаются незаконно прорваться через нашу границу.

«Польские солдаты и офицеры останавливает гибридное нападение Лукашенко и защищает Польшу и всю Европу», - заверил министр.

Agresywni migranci wspierani przez białoruskie służby każdego dnia próbują nielegalnie przedrzeć się przez naszą granicę. Tak jak od wielu tygodni, tak też dziś w nocy polscy żołnierze i funkcjonariusze zatrzymują hybrydowy atak Łukaszenki oraz bronią Polskę i całą Europę. https://t.co/UOdNRJmze1 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2021

Пограничники зафиксировали в понедельник 174 попытки нелегального проникновения из Беларуси в Польшу. В отношении 66 человек пограничники вынесли постановления о выдворении с территории Польши.

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