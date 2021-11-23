закрыть
23 ноября 2021, вторник, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Атаки нелегалов и белорусских силовиков на польскую границу становятся все более агрессивными

  • 23.11.2021, 11:30
  • 4,596
Атаки нелегалов и белорусских силовиков на польскую границу становятся все более агрессивными

Министр обороны Польши прокомментировал нападение под Беловежей.

На участке границы, охраняемом польской пограничной заставой в Беловеже, 50 агрессивных мигрантов попытались прорвать границу. Видеозапись инцидента опубликовало Министерство национальной обороны Польши. Ведомство указывает, что это очередная попытка незаконного проникновения на территорию страны. «Нападение агрессивных мигрантов было поддержано белорусскими спецслужбами», - подчеркивает Министерство национальной обороны.

На видео видны попытки ослепить польских офицеров и солдат, а также нападение на пограничные заграждения, сообщает TVP.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что агрессивные мигранты, поддерживаемые белорусскими спецслужбами, каждый день пытаются незаконно прорваться через нашу границу.

«Польские солдаты и офицеры останавливает гибридное нападение Лукашенко и защищает Польшу и всю Европу», - заверил министр.

Пограничники зафиксировали в понедельник 174 попытки нелегального проникновения из Беларуси в Польшу. В отношении 66 человек пограничники вынесли постановления о выдворении с территории Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип