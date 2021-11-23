Как сейчас белорусам можно получить туристическую шенгенскую визу 23.11.2021, 11:44

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Актуальная информация из визовых центров и консульских отделов.

С начала пандемии многие страны ЕС закрыли свои границы и приостановили выдачу виз для туристических целей белорусам. Но постепенно страны Европы открываются (или закрываются — все сложно). Портал zerkalo.io собрал актуальную информацию, где нам можно оформить туристический шенген и какие визовые центры и консульства принимают документы на оформление таких типов виз.

Важно помнить, что из-за пандемии в странах ЕС действуют разные правила въезда. И они постоянно меняются. В этом тексте мы не затрагиваем этого вопроса, а рассказываем лишь о возможности получения визы. Чтобы выяснить, с какими ограничениями вы можете столкнуться, посетите сайт посольства или МИД интересующей вас страны.

Германия

Как рассказали в Консульском отделе Посольства Германии в Беларуси, получить туристическую шенгенскую визу возможно, но только при одном условии: соискатель должен быть привит одной из четырех вакцин, одобренных Европейским Союзом. Это Pfizer, Moderna, Astra Zeneca и Janssen. Надо предоставить международный сертификат, подтверждающий вакцинацию.

Греция

В Визовом центре Греции в Минске рассказали, что на краткосрочную туристическую шенгенскую визу типа C прием документов ведется. Заявки могут быть поданы либо через сам визовый центр в Минске, либо непосредственно в Генеральное Консульство страны в Москве.

Заявитель также обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие цель поездки. В том числе и бронь авиабилетов. Если путешествие планируется на собственной машине, необходимо предоставить маршрутный лист, с указанием дат пребывания в каждой стране по пути в Грецию, ксерокопию технического паспорта автомобиля и водительских прав.

Также на сайте Визового центра обращают внимание, что с 15 ноября стоимость сервисного сбора составляет 30 евро (раньше — 28) за один паспорт.

Италия

В Консульском отделе Посольства Италии в Беларуси рассказали, что визы в туристических целях не выдаются.

Согласно информации, размещенной на сайте представительства данной страны, Посольство до неустановленной даты принимает и обрабатывает документы на туристическую шенгенскую визу только для членов семьи граждан ЕС и граждан третьих стран, постоянно проживающих в странах ЕС.

А также «субъектам, которые имеют подтвержденные и стабильные эмоциональные отношения с гражданами ЕС или гражданами третьих стран, постоянно проживающими в странах ЕС. Эмоциональные отношения касаются только пар, а не членов семьи», — написано на сайте.

Посольство принимает заявления на краткосрочные визы, целью которых является бизнес, медицинское лечение, участие в спортивных соревнованиях по приглашению, работа, командировка, научные исследования, учеба, транзит и осуществление перевозок.

Испания

По информации, размещенной в телеграм-канале Визового центра Испании в Минске, он с 5 октября возобновил прием документов на визы от всех, кто привился следующими вакцинами: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinopharma, Sinovac.

Других ограничений нет.

Литва

В Консульском отделе Посольства Литвы также рассказали, что документы на туристические визы от белорусов принимают. Условия такие же, как и в Посольстве Германии: у соискателя должна быть прививка, одобренная Европейским Союзом.

Латвия

Согласно информации, размещенной на сайте Посольства Латвии в Беларуси, оно на неопределенный срок прекратило выполнение консульских функций, то есть оформить визу здесь нельзя.

Польша

В Визовом центре в Бресте сообщили, что заявки на визы в туристических целях не принимают. Зато в Посольстве Польши можно податься на гуманитарную. Помимо этого, белорусы могут получить визу по программе поддержке IT-специалистов — Poland Business Harbour. Также за визой могут обратиться члены семей-граждан ЕС и те, кто выезжают на работу и учебу.

Франция

По информации, размещенной на сайте Посольства Франции в Беларуси (сообщение размещено 10 ноября 2021 года. — Прим. Zerkalo.io) постепенное возобновление выдачи виз планируется в ближайшее время.

Чуть больше повезло тем, у кого уже был французский многократный шенген категории С, истекший во время пандемии COVID-19 в 2020 или 2021 годах. Такие люди еще с 7 июня 2021-го могут подавать запрос на возобновление визы.

Эстония

В Визовом центре Эстонии в Минске принимают документы на краткосрочные шенгенские визы типа C, целью поездки которой является туризм.

Если же целью поездки является работа или учеба, то обращаться надо в Консульский отдел Посольства Эстонии в Беларуси.

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