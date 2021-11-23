Матеуш Моравецкий: Риск военной агрессии со стороны Кремля реален 3 23.11.2021, 11:51

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Матеуш Моравецкий

Эскалация конфликтов в интересах России.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью «Wprost» оценил риск военной агрессии со стороны России. По его мнению, причины повышенной опасности со стороны Кремля, среди прочего, заключаются, в том числе в группировании мощных вооруженных сил на границе с Украиной и использование газа как элемент шантажа, пишет rmf24.pl.

В последние дни глава правительства Польши провел серию встреч с премьер-министрами Эстонии, Литвы и Латвии. На мероприятиях обсуждалась ситуация на польско-белорусской границе и новые геополитические угрозы. Во вторник он отправляется в Венгрию.

В интервью еженедельнику «Wprost» премьер-министра спросили о цели создания коалиции стран Балтии, идет ли речь о создании общей стратегии на случай российской агрессии.

По словам Моравецкого, «несомненно, впервые за тридцать лет мы видим скопление множества опасных событий, инициированных Кремлем». Дестабилизация в Украине, затем в Молдове. По оценке главы польского правительства, гибридная война с использованием иммигрантов в качестве живого щита, развязанная Беларусью в Польше и во всем Европейском союзе, также имеет свои корни в Москве.

К настоящему времени все должны увидеть, что Путин играет на многих фортепиано в рамках своей политики дестабилизации Европы. В конце концов, эскалация конфликтов в интересах России, поскольку увеличивает спрос на сырье. Эффект? Резкое повышение цен на энергоносители, особенно на газ, уже ударило по многим странам ЕС – утверждает Моравецкий.

По его словам, «те, кто дал зеленый свет «Северному потоку-2», должны подумать головой». По его мнению, «сегодня уже видно, что зависимость от российского сырья является возможностью оказать экономическое давление на Европу».

«Мы хотим, чтобы солидарный голос стран Балтии и Польши был услышан лучше. Будем разговаривать еще с несколькими премьер-министрами, чтобы они осознали масштабы существующих рисков. Потому что на самом деле агрессивность и угрозы с Востока должны уравновешиваться солидарностью и Решимость всего Запада», - подчеркнул премьер Польши.

В то же время он признал реальный риск военной агрессии Владимира Путина. Есть конкретные действия, говорящие о росте опасности со стороны Кремля - группирование мощных российских вооруженных сил на границе с Украиной. Во-вторых, использование газа как элемента шантажа. В-третьих, небывалое усиление кибернетических и хакерских атак, - отметил Моравецкий.

Он напомнил, что месяц назад произошла крупная хакерская атака в Германии, а ранее - во Франции. «Все говорят, что напор атак, в большинстве управляемых правдоподобно из России, беспрецедентен», - оценил ситуацию премьер-министр Польши.

По его мнению, на возможность использования военных решений «убедительно указывает» кремлевская пропаганда, направленная на российское общество.

«Прославление участия Советской России в так называемой Отечественной войне (Вторая мировая война) и накопление валютных резервов указывают на то, что Россия к чему-то готовится. За что? Мы пока этого не знаем. Но мы должны предполагать наихудшие сценарии», - подчеркнул Моравецкий.

Отвечая на вопрос о своем разговоре на прошлой неделе с директором Национальной разведки США Аврил Хейнс, Моравецкий заявил, что НАТО, в том числе США, знают об угрозах со стороны России. Я рад, что солидарность государств Североатлантического пакта сейчас значительна, - добавил он. Он отметил, что НАТО имеет много приоритетов в разных частях мира, поэтому, как он подчеркнул, задача польских властей - привлечь внимание и указать на множественность рисков, которые возникают и имеют один общий знаменатель - растущую и реальную угрозу с востока.

Моравецкий признал, что правительство ведет переговоры с партнерами по НАТО также о возможности запуска статьи 4, предусматривающей начало межгосударственных консультаций в случае серьезной угрозы территориальной целостности и безопасности стран-членов Альянса.

Отвечая, в свою очередь, на вопрос о недавнем разговоре канцлера Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, Моравецкий ответил, что глава немецкого правительства сама выбирает, с кем хочет говорить, но, как он отметил, «легитимизация Лукашенко не является шагом в правильном направлении».

«Я очень четко отметил в своем разговоре с канцлером, что Польская Республика не примет результаты любых переговоров или решений, которые будут заключаться без согласования с нами. Важна координация действий и договоренностей со стороны свободного, демократического мира», - подчеркнул премьер Польши.

Он подтвердил, что намерен поговорить с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о текущей ситуации.

«Санкции Великобритании (против Беларуси – комментарий PAP) должны быть соотнесены с санкциями Евросоюза. Лондон очень хорошо осведомлен об опасностях и последствиях этих угроз, которые возникают в Москве и копируются в Минске», - сказал Моравецкий.

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