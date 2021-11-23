На выезде из Беларуси стоит более трех тысяч фур 3 23.11.2021, 11:58

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иллюстрационное фото

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Более 3 тысяч грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси в ЕС. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

По данным ГПК, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 440 грузовиков, «Привалка» — 440, «Котловка» — 280, «Бенякони» — 450, «Видзы» — более 170.

Большие очереди и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут более 140 грузовиков, «Урбаны» — более 300 фур.

На белорусско-польской границе в «Берестовице» стоят более 420 грузовых автомобилей, «Козловичах» — 400.

— За прошедшие сутки европейские пункты пропуска на границе с Беларусью только на 75% выполнили двухсторонние договоренности по запуску грузовиков, — отметили в Госпогранкомитете.

В ведомстве также добавили, что закрытие пункта пропуска «Кузница» обусловило увеличение нагрузки на другие пункты на польском направлении, которые не справляются с выполнением существующих договоренностей.

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