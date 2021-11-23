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Белый дом прокомментировал данные о новой встрече Байдена и Путина

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  • 23.11.2021, 12:03
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Белый дом прокомментировал данные о новой встрече Байдена и Путина
Фото: ТАСС

Ответ Вашингтона может стать «холодным душем» для Кремля.

Белый дом пока не может объявить ни о какой запланированной встрече или контактах президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У меня пока нет информации о запланированной встрече или контактах, хотя, конечно, дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента», — отметила она.

21 ноября заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала Россия 1 сообщил, что ведомство занимается подготовкой встречи Путина и Байдена.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о возможной онлайн-встрече Байдена и Путина, в ходе которой стороны могут обсудить Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что в ходе будущего разговора Байдена и Путина будут поднимать вопрос Украины.

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