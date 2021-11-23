Во сколько белорусам обходится содержание мигрантов на границе с Польшей? 8 23.11.2021, 12:10

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Цифры впечатляют.

В эфире госТВ озвучили, во сколько белорусам обходится содержание мигрантов на границе с Польшей, сообщает «Салідарнасць».

— Каждый день, по сообщениям, прибывает восемь тонн продуктов. Если мы даже приблизительно посмотрим, сколько Беларуси обходится содержание одного человека, возьмем, допустим, данные о содержании людей в больницах.

Там тепло, светло, минимум двухразовое питание. По самым маленьким меркам для белорусских граждан такая нижняя планка — 30 рублей в сутки. Если иностранный гражданин, то сумма удваивается. Умножим это на 2 000 официально объявленных беженцев. Говорят, они еще прибывают. 60 000 белорусских рублей, это порядка 20 000 евро в день, — подсчитала старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ Юлия Абухович.

Также она отметила, что существуют и косвенные потери, которые сегодня подсчитать невозможно: внеурочная работа медиков, сотрудников МЧС, журналистов, военных, поврежденная инфраструктура на границе, вырубленный лес.

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