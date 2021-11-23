Ученые разгадали тайну исчезновения мамонтов 9 23.11.2021, 12:18

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Назван фактор, который сыграл ключевую роль.

Люди сыграли значительную роль в исчезновении шерстистого мамонта в Евразии, сообщают ученые в последнем выпуске журнала Ecology Letters.

- Наше исследование доказывает, что человек сыграл ключевую роль и был постоянным фактором сокращения популяции шерстистых мамонтов, - описывает главный автор публикации проф. Дэмиен Фордхэм из Университета Аделаиды, Австралия. Группа австралийских и датских ученых проследила, как в течение 20 000 лет исчезала популяция мамонтов, пишет tvp.info.

Ученые применили компьютерное моделирование, анализ окаменелостей и древней ДНК, чтобы разгадать тайну исчезновения мамонтов. По мнению исследователей, все эти данные составляют целостную картину. Они показывают, что в некоторых районах люди ускорили уничтожение мамонтов примерно на 4 тысячи лет.

- Мы знаем, что люди охотились на мамонтов ради мяса, шкур, костей и бивней. Несмотря на это, до сих пор мы не разделяли два фактора, которые сыграли роль в исчезновении этих животных: глобальное потепление и охота, - описывает Фордхэм.

Кроме того, исследования показывают, что в некоторых регионах Арктики мамонты, вероятно, прожили на тысячи лет дольше, чем предполагалось изначально. Они жили в небольших анклавах с благоприятным климатом и небольшой численностью населения. Тесты ДНК показывают, что еще около 5000 лет назад в Сибири жили мамонты.

Исследователи подчеркивают, что мамонты вступили на путь исчезновения за много тысячелетий до того, как вымерли последние экземпляры.

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