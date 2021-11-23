Более 300 мигрантов, попавших в Литву с территории Беларуси, покинули страну 8 23.11.2021, 12:27

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Фото: DELFI

Им дали по 300 евро и билеты домой.

Литву покинул 321 мигрант из числа тех, кто пересек границу с Беларусью в этом году, сообщает МВД страны.

На прошлой неделе иракские дипломаты из посольства в Варшаве посетили три литовских лагеря мигрантов. Они помогли оформить документы для выезда 88 гражданам Ирака. 30 из них уже отправились домой. Остальные собираются вернуться в течение двух недель. МВД Литвы утверждает, что еще 77 мигрантов выразили пожелание покинуть Литву.

В стране действует программа по возвращению мигрантов. Им предлагают 300 евро и билеты домой.

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