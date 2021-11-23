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В Израиле началась вакцинация детей от COVID-19

  • 23.11.2021, 12:34
В Израиле началась вакцинация детей от COVID-19
Фото: REUTERS/Corinna Kern

В правительстве страны это назвали «праздником для родителей».

В понедельник, 22 ноября, Израиль начал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на израильские СМИ.

В правительстве заявили, что это «праздник для детей и родителей», потому что они могут защититься от вируса.

Фото: REUTERS/Corinna Kern
Фото: REUTERS/Corinna Kern

Представители Минздрава заявили, что несколько сотен детей уже были вакцинированы, а записи на вакцинацию были забронированы для 24000 детей — примерно 2,5% от тех, кто имеет право на вакцинацию в этой возрастной группе.

3 ноября в США одобрили применение вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет.

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