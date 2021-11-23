Принцип гепарда: узурпатор методом безумца пытался спровоцировать кризис на границе

Принцип гепарда: узурпатор методом безумца пытался спровоцировать кризис на границе5
- 23.11.2021, 12:42
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Госсекретарь канцелярии президента Польши рассказал, почему страна избрала такую тактику противодействия гибридной агрессии.
Глава президентского Бюро международной политики, госсекретарь в канцелярии президента Польши Якуб Кумох прокомментировал кризис на польско-белорусской границе, пишет Polska Times.
- Наша гипотеза очень проста. Потому что Польша защищает себя. Это что-то вроде принципа гепарда. Гепард атакует, когда жертва убегает, но не нападает на медленно идущих животных, - сообщил политик.
Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит нападение на Украину с нескольких направлений в начале 2022 года. Глава украинской разведки оценил, что подготовленная Россией атака будет «гораздо более разрушительной, чем все, что наблюдалось до сих пор в конфликте продолжающимся с 2014 года, в котором погибло около 14 000 украинцев».
- С 2014 года нам постоянно угрожает война, и в основном идет война за восточную границу. Россия делает все, чтобы обострить этот конфликт, - заявил Кумох.
По мнению Якуба Кумоха, Беларусь тестирует обороноспособность польской границы от имени России. Литва не вошла в такую фазу. - Граница Литвы длиннее границы с Польшей и охраняется гораздо меньшим количеством солдат. И давайте задумаемся - не пересекают ли сегодня мигранты литовскую и латвийскую границы? – сказал он.
Министр заявил также, что Лукашенко «пытался методом безумца спровоцировать кризис и привести к переговорам с самим собой».
– В тот момент, когда политически подключилась Россия, мы задаем себе вопрос, на который нет ответа, но определенные ответы у нас есть. На самом деле мигранты здесь - это просто прикрытие для проверки польской границы - как мы будем вести себя – например, имея военных на границе, - сказал он.