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Россиянин покончил с собой на борту самолета из Египта

  • 23.11.2021, 12:49
  • 17,422
Россиянин покончил с собой на борту самолета из Египта
иллюстрационное фото

Экипаж принял решение об экстренной посадке в Каире.

Россиянин покончил с собой на борту пассажирского самолета, летевшего с египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару. Об этом сообщают «Интерфакс» и телеграм-канал Baza.

По словам источника агентства, во время полета «один из пассажиров после взлета лайнера направился в туалет и, заблокировав дверь изнутри, совершил самоубийство».

Спустя 20 минут члены экипажа при помощи пассажиров смогли открыть дверь туалета. Там они обнаружили тело мужчины. Реанимировать его не удалось.

Как отмечает Baza, рейс Шарм-эш-Шейх — Самара выполняла авиакомпания S7.

В результате экипаж принял решение об экстренной посадке в Каире. «Там после консультаций с консулом тело было перемещено в багажный отсек, и самолет продолжил полет в Самару», — добавил источник агентства.

По данным РЕН-ТВ, умер 48-летний Александр Докшин.

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