СМИ рассказали о бунте заключенных в бобруйской колонии 23.11.2021, 13:24

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Заключенные в колонии не выполняли команду «отбой» три ночи подряд в знак протеста.

В редакцию «Новага Часу» обратился человек, который был свидетелем неповиновения узников администрации Бобруйской колонии №2 с 12 по 15 августа 2020 года.

— В каждом говорил белорус и у каждого болела душа за страну, — утверждает собеседник, который в целях безопасности пожелал остаться анонимным.

Журналисты провели фактчекинг и выяснили, что в августе 2020 года в этой колонии в течение нескольких дней действительно происходили волнения заключенных, после чего «бунтовщиков» наказали усилением режима.

По информации источника, с 12 по 15 августа заключенные в колонии не выполняли команду «отбой» три ночи подряд в знак протеста. "

«Там бьют наших родных и близких», — этой фразой заключенные доказывали администрации, почему они вышли из бараков после 22 часов.

Никто не ожидал, что в бобруйской колонии может случиться такое неповиновение. По словам собеседника, в течение всех трех дней бунта администрация колонии была почти в полном составе в зоне. Также там находились первые заместители начальников департамента исполнения наказаний по Могилевской и Минской областям.

Каждый день заключенным угрожали расправой, говорили, что они могут забыть об условно-досрочном освобождении и замене режима.

Остановились узники на третий день. Тогда в колонию привезли родителей осужденных и те стали говорить, что сейчас все хорошо, никого не бьют, скоро все решится, надо только ждать.

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