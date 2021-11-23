Андрей Зубов: Силы РФ утонут в полесских болотах и будут развеяны в степях Приазовья 3 23.11.2021, 13:27

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Андрей Зубов

Война с Украиной погубит режим Путина.

Кремль понимает, что вероятная война с Украиной грозит падением режима президента РФ Владимира Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко, пишет в колонке для НВ российский историк и политолог Андрей Зубов.

«Эти необольшевицкие агрессивные силы утонут в полесских болотах и будут развеяны в степях Приазовья. Исход войны очевиден. А очевиден ли он для Кремля? Думаю, что да», — отмечает Зубов.

Поэтому никакой войны не будет, считает историк. По его мнению, такие угрозы со стороны Путина, а также поддерживаемый Кремлем кризис с мигрантами на польской границе — это попытка восстановить свою репутацию сильного и опасного игрока, с которым надо договариваться и которого не следует раздражать.

«Война угробит путинский режим, а вот переговоры с Байденом, Джонсоном и другими видными лидерами демократического мира — укрепят его. К этому Кремль и стремится», — отмечает политолог.

Однако теперь, по словам Зубова, Запад будет говорить и с Лукашенко, и с его начальником исключительно с позиций силы — санкций, укрепления обороноспособности Украины, поддержки прифронтовых членов НАТО — Польши, Литвы, Эстонии, Латвии.

«Так что войны не будет, но готовиться к ней надо. Потому что если к войне не готовиться, она точно начнется, как в 2014-м», — добавляет он.

Что известно о вероятном нападении РФ на Украину

Агентство Bloomberg 9 ноября заявило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танки, и в этот раз развертывание часто происходит ночью и проводится «элитными подразделениями» российских войск.

Также агентство опубликовало большой материал, в котором со ссылкой на источники рассказало о предупреждении США для союзников в Евросоюзе о том, что Россия может обдумывать вероятное вторжение в Украину. В России эту информацию опровергли.

Об обеспокоенности из-за маневров России заявляли в Госдепе США, а директор ЦРУ Уильям Бернс на фоне сообщений об угрозе вторжения войск РФ в Украину провел с Путиным телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 10 ноября подчеркнул, что скопление и перемещение войск происходят на фронте восьмой год и «психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует».

Кроме того, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сконцентрировала более 92 тысяч военных возле границ с Украиной и готовится к нападению к концу января — началу февраля 2022 года.

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