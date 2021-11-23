Назарбаев ушел с поста главы правящей партии Казахстана

Назарбаев ушел с поста главы правящей партии Казахстана3
- 23.11.2021, 13:34
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Полномочия лидера партии «Нур Отан» переданы президенту страны Токаеву.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии власти "Нур Отан" (Свет Отечества) президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.
В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) November 23, 2021
"В ходе расширенного заседания политического совета (партии - ред.) Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Nur Otan", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии", - написал Укибай в Twitter.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти "Нур Отан". В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя Ассамблеи народа Казахстана и передать эти полномочия действующему главе республики, но остался в качестве почетного председателя этого органа.