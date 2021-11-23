Спецслужбы Польши: Начинается новая фаза конфликта на белорусско-польской границе 2 23.11.2021, 13:49

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фото: anadolu agency

Режим в Минске ищет новые маршруты и направления для доставки мигрантов.

Конфликт на польско-белорусской границе начинает быть конфликтом, рассчитанным на определенно долгое время; это также может означать циничную игру на изнурение наших солдат и функционеров – считает Станислав Жарин, официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши.

По словам Жарина, «структуры НАТО и ЕС начинают все лучше понимать, что происходит на нашей границе с Беларусью», сообщает tvp.info.

- Мы также видим, что все больше стран, например ближневосточных, тоже затрагивают действия белорусского режима. Мы надеемся, что, возможно, удастся ограничить приток мигрантов в Беларусь, – сказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши.

Однако, по его словам, «это не меняет того факта, что режим Лукашенко по-прежнему заинтересован в поиске новых маршрутов миграции и новых направлений, обеспечивающих новые волны миграции».

- Мы вступаем в фазу конфликта, когда каждый день начинает походить на другой. Мы продолжаем сталкиваться с повторяющимися атаками групп иностранцев, поддерживаемых белорусскими спецслужбами. Мы видим, что этот конфликт начинает быть конфликтом, рассчитанным на определенно долгое время, - оценил Жарин.

Миграция из Афганистана

- До сих пор не началась миграция людей из Афганистана, бежавших от правительства талибов, - сказал политик.

- Мы ожидаем, что весной это может стать большим вызовом для государств Европы. У нас нет никаких сигналов, свидетельствующих о том, чтобы этот кризис и циничная игра людьми были прекращены, – добавил он.

Жарин отметил, что белорусский режим создает вокруг логистического центра в Брузгах возле Кузницы «своего рода базу для размещения мигрантов, чтобы с ее помощью проводить действия, дестабилизирующие нашу границу». Он отметил, что «вокруг этой базы строятся все объекты, включая общепит».

- Подготовлена инфраструктура, чтобы удерживать этих людей там долгое время, - подчеркнул он.

«Тестирование» польского ответа на кризис

Поэтому, по его словам, это является вызовом для польских пограничных служб.

- Ожидаем попыток ослабить бдительность. Мы переживаем тяжелый период для наших солдат и офицеров, которые имеют право быть утомленными и уставшими от этого конфликта», - сказал Жарин.

Как он отметил, «тестирование» польского ответа на кризис может также означать «циничную игру по изнурению наших офицеров и солдат».

- В последнее время наблюдается рост агрессивности иностранцев, которые предпринимают действия для нападения на нашу границу. У них есть техника и оборудование, предоставленные им белорусскими службами (...) они нападают на наших людей, используют слезоточивый газ, камни, бросают ветки, предпринимают действия, которые напрямую угрожают нашим солдатам и офицерам, - сказал Жарин.

Другой темой, «которая беспокоит, является усиление агрессии белорусской и российской государственной пропаганды».

- Она начинает не только обвинять Польшу в пограничном кризисе, но и показывает Польшу в целом как страну, которая дестабилизирует ситуацию в Европе и НАТО и исторически несет ответственность за ряд конфликтов, - сказал политик.

По его словам, это может привести к «построению нарратива о том, что в дальнейшей эскалации конфликта может быть виновата Польша».

Пропагандистская деятельность России и Беларуси

- Эта пропагандистские действия, как для России, так и для Беларуси чрезвычайно важны, иногда они становятся основой для принятия политических решений, поэтому мы с некоторой озабоченностью наблюдаем за поведением российских и белорусских пропагандистов, которые все более жестко атакуют нашу страну, - сказал Пресс-секретарь министра, координатор спецслужб.

К середине следующего года на границе с Беларусью будет возведена стальная ограда, усиленная колючей проволокой и оснащенная электронными устройствами. Забор длиной 180 км и высотой 5,5 м будет построена на Подлясье. Вдоль границы будут установлены датчики движения, дневные и ночные камеры.

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