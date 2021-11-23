Мнение: Лукашенко выставил себя «бабой со списанной торбой» 7 23.11.2021, 13:56

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фото: getty images

Узурпатора открыто игнорируют.

Лукашенко вчера опять обвинял Запад, но зачем-то выставил себя "бабой со списанной торбой".

Об этом пишет телеграм-канал CYNIC.

"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему.

Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала- контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" - Да мы там в командировке, еще где-то и прочее"

Лукашенко открыто игнорируют, трубку не берут, мигрантов забирать не хотят. Германия заявляет, что дальнейшие проблемы с туристами - это личная ответственность Лукашенко.

Не нужно было договариваться с уходящей Меркель. Не она их будет содержать, а ЕС.

Но вот это возмущение старого схематозника: "Как же? Я ж договорился" вызывает восторг. По схеме "с предателями действуем точно так же, как они с нами" европейцы поставили Лукашенко в угол, решив проблему на собственных рубежах и засунув Лукашенко вторую "горячую картошку" в глотку. На этот раз рот закрепили промышленным степлером.

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