Уволят даже тех, кто молчал: белорусский футбол ждет большая чистка 2 23.11.2021, 14:10

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Под «оптимизацию» попадут и игроки, и тренеры.

В середине прошлой недели «Трибуне» стало известно, что в футбольных кругах Беларуси активно обсуждается некий список игроков и тренеров, которые могут лишиться работы по окончании нынешнего сезона. Якобы поводом для разрыва или непродления контрактов с футболистами и специалистами станет то, что они каким-либо образом обозначали свою несистемную гражданскую позицию: открыто критиковали режим, выступили за перемены и даже просто против насилия. Фамилий в списке – около сотни.

Чтобы выяснить подробности ситуации, «Трибуна» пообщалась с представителями всех клубов высшей лиги, а также проверила информацию через игроков команд Д2. Некоторые из наших собеседников еще не слышали о таком списке, кто-то в курсе его существования, но подробностями не владеет. Однако нашлись и те, кто подсказали, кто стал инициатором создания этого списка и чьи фамилии в нем присутствуют.

Ожидаемо инициатива по «чистке» белорусского футбола от неугодных исходит лично от министра спорта и туризма Сергея Ковальчука. Бывший охранник Лукашенко уже давно нацелен на идеологическое перевоспитание людей во вверенной ему сфере. Письмо было спущено из министерства в АБФФ, а там, естественно, этот шаг одобрили – председатель федерации Владимир Базанов и его первый зам Юрий Вергейчик не раз отмечались преданностью режиму: оба оказались в числе работников АБФФ, подписавших провластное письмо, Базанов принимал участие в провластном велопробеге в августе 2020-го и был на тайной инаугурации Лукашенко. Да и случаи давления на судей и спортсменов, которые выражали свою гражданскую позицию, тоже имелись (стали известны благодаря недавно опубликованному докладу БФСС).

Новое задание от режимного министра в АБФФ готовы выполнить с таким же рвением, как было выполнено задание по сбору подписей футболистов, тренеров и руководителей клубов «вышки» под провластным письмом.

По информации издания, боссам клубов как минимум высшей лиги был разослан список из футболистов и тренеров, с которыми «крайне нежелательно или запрещено» продлевать контракты. А если соглашения действующие, их настоятельно рекомендовали под любым предлогом разрывать. Более того, как рассказали нам несколько источников, АБФФ и Минспорта на этом останавливаться не собираются. Чиновники намерены проконтролировать и дальнейшую судьбу уволенных и сделать так, чтобы ни игроки, ни коучи не нашли себе места в белорусском футболе.

Сперва информация о таком списке в командах присутствовала на уровне разговоров. Однако со временем стало появляться больше конкретики. У многих игроков уже состоялись разговоры с руководителями ФК на предмет дальнейшего сотрудничества. Пока, по словам наших собеседников, руководители клубов не намерены беспрекословно выполнять установку сверху – все ждут окончания сезона, чтобы затем решать возникшие вопросы.

Стоит также сказать, что ни игроки, ни тренеры данный список пока не видели, однако некоторые в курсе о том, что их фамилии присутствуют в перечне «неугодных». В немилость режима в первую очередь попали футболисты, высказавшиеся против насилия в специальном ролике в сентябре 2020 года.

В списке от Минспорта – фамилии почти сотни белорусских футболистов и тренеров, причем не последних в Беларуси. Некоторые из них даже по прошествии почти года после записи ролика не отказались от своих принципов и открыто их выражают. Например, уже экс-игроки брестского «Динамо» Виталий Гайдучик и Дмитрий Байдук отказались играть в одной команде с подписантами обращения за Лукашенко.

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Кто-то из участников ролика уже не играет в Беларуси, но многие остаются частью ЧБ. А 34-летний защитник «Гомеля» Руслан Юденков так и вовсе недавно дебютировал в национальной сборной Беларуси. Играли за нее в официальных матчах в 2021-м и другие футболисты, сказавшие «Мы против насилия»: Максим Бордачев из БАТЭ и шесть человек из «Шахтера» (пятеро присоединились к обращению последними) – Александр Сачивко, Руслан Хадаркевич, Александр Гутор, Никита Корзун, Юрий Кендыш, Роман Бегунов.

В нынешних обстоятельствах привлекает внимание участие в ролике против насилия пяти игроков: 19-летнего нападающего «Слуцка» Михаила Сачковского, 22-летнего полузащитника БАТЭ Данилы Нечаева, 21-летнего форварда «Орши» Александра Корзуна, права на которого принадлежат «Ислочи», а также опытных футболистов «Слуцка» 31-летнего вратаря Ильи Брановца и 33-летнего полузащитника Егора Семенова. Интересно, примут ли во внимание чиновники то, что эти игроки в 2021-м переменили позицию и подписались за режим?

Что касается имен тренеров, которые попали в список неугодных, то наши собеседники такой информацией не владеют. Правда, специалистов, открыто выражавших свою позицию, в белорусском футболе крайне мало. В прошлом году откровенно высказывались наставник «Гомеля» Иван Биончик, которому некоторые прочат звание лучшего тренера чемпионата-2021, нынешний рулевой перволигового «Днепра» Вячеслав Левчук, а также главный тренер «Львова» Олег Дулуб. Кроме того, Дулуб оказался в компании некоторых коллег, кто подписал письмо за честные выборы и против насилия. Таковыми стали экс-наставник «Минска» Александр Лухвич, нынешний тренер «Ислочи» Андрей Горбунов, а также тренеры вратарей Геннадий Тумилович и Василий Хомутовский, работающие вне Беларуси.

Пострадать могут даже те, кто молчал

Репрессии могут затронуть не только тех, кто сам выступил не в тает режиму. Под раздачу могут попасть и те представители белфутбола, чьи близкие родственники – жены, родители или дети – в своих социальных сетях или в СМИ выступали за перемены в Беларуси.

В этой связи интересно будущее полузащитника минского «Динамо» Ивана Бахара. 23-летний футболист не скрывал своей позиции ни до выборов, ни сразу после них, но затем замолчал, за что ему прилетело от поклонников «Динамо». Бахар свое поведение объяснил просто: если заговорит – заберут в армию. Ну а в нынешнем году полузащитник подписал письмо за Лукашенко.

Тем не менее даже такой патриотичный поступок чиновники могут не заметить, так как помимо Ивана свою позицию активно проявляла его супруга Ксения, которая пыталась стать членом участковой избирательной комиссии, а также жестко критиковала действия силовиков.

Система сделала из Бахара нормального человека: раньше вместе с женой топил за Бабарико и гордился белорусами, а теперь подписался за Лукашенко

Что будет с белорусским футболом после «чистки»?

Если Минспорта и АБФФ действительно проведут массовую чистку ЧБ от «неугодных» футболистов и тренеров, то лига, естественно, станет намного более слабой и менее статусной как для самих белорусов, так и для легионеров. Это, в свою очередь, повлияет на и без того падающую на дно национальную сборную, ведь костяк «националки» сейчас составляют именно игроки из Д1.

Многие футбольные специалисты прекрасно понимают возможные последствия идеологической работы спортивных чиновников. По информации «Трибуны», некоторые даже пытались отговорить Базанова выполнять приказы Ковальчука. Однако руководитель АБФФ пока непреклонен, что неудивительно для военного: приказ есть приказ, а уровень футболистов, которые придут на смену «выбывшим», – это уже дело десятое.

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