Агрессия РФ против Украины: ЕС и НАТО будут действовать на опережение 5 23.11.2021, 14:18

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Министр обороны Украины провел переговоры с коллегами из Великобритании и США.

Евросоюз и НАТО готовятся действовать на опережение в случае агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет РБК-Украина.

По словам Резникова, он обсуждал с коллегами из Великобритании и США угрозу России по отношению к Украине. В результате стороны пришли к выводу, что одной обеспокоенности сегодняшней ситуацией уже мало.

«Мы действительно говорили (с коллегами из Британии и США), что обеспокоенность, беспокойство выражать уже времени нет. Поэтому, как я уже говорил, Кремль имеет толстые и высокие стены, и он не слышит беспокойства, он только будет воспринимать активные действия», — говорит Резников.

Западные партнеры заверили Украину, что готовы не только реально поддержать ее территориальную целостность, но и предпринять решительные шаги на опережение.

«Меня заверили в безусловной поддержке территориальной целостности Украины. Меня заверили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами Альянса и ЕС, готовность предпринимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это будет касаться и политических и экономических шагов, в том числе определенной помощи Украине», — сказал Резников.

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