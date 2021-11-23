Беларусь засыпало снегом: фоторепортаж 23.11.2021, 14:25

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К вечеру снегопад усилится.

Наши читатели из Гродно порадовали снимками заснеженных улиц. Похоже, осень окончательно сдала позиции и на нашу страну надвигается зима. Если верить старым приметам, вечером на шиномонтажах будут очереди, сообщает onliner.by.

Судя по прогнозу погоды, снег следует ожидать сегодня в Минске. В районе обеда синоптики обещают небольшие осадки, но к вечеру нас, возможно, ждет настоящий снегопад.

— Снег лежал с самого утра. Я переобул машину еще неделю назад, поэтому спокойно поехал по делам. Не сказал бы, что дорога была скользкой. Температура воздуха — около нуля. Снегопад продолжается, поэтому к вечеру может нормально засыпать город, — считает наш читатель Алексей, проживающий в областном центре. Фотографии его.

Напомним, что день жестянщика в этом году случился 16 ноября. Тогда к утру подморозило и началось: аварии, 9-балльные пробки в Минске, задержки в работе общественного транспорта. На столичных путепроводах стояли «паровозы». Некоторые водители получили по 8 базовых за ДТП.

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