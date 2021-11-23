Провокации режима на границе с Польшей: военные территориальной обороны осматривают заброшенные здания 1 23.11.2021, 14:50

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фото: Пограничная служба польши

Фотофакт.

Солдаты сил территориальной обороны Польши из-за провокаций белорусского режима начали проверку заброшенных зданий в приграничной зоне.

«Мы проверяем все заброшенные здания. Наши солдаты выполняют широкие задачи в рамках операции в поддержку пограничной службы. Одним из них является патрулирование районов в зоне чрезвычайного положения», — сообщают силы территориальной обороны Польши.

Sprawdzamy każdy opuszczony budynek. Nasi żołnierze wykonują szerego zadań w ramach operacji #silnewsparcie na wsparcie @Straz_Graniczna

Jednym z nich jest patrolowanie rejonów w obszarze stanu wyjątkowego. #terytorialsi pic.twitter.com/Vkcw96Axj2 — Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 23, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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