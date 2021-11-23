Заявление Эрдогана обвалило курс турецкой лиры 1 23.11.2021, 14:52

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Экономическая политика турецкого президента привела к падению лиры на 40% с начала года.

Курс турецкой лиры обвалился во вторник, 23 ноября, на 8% после заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении выиграть свою «экономическую войну за независимость», сообщает Reuters (перевод – korrespondent.net).

Лира упала до рекордных 12,49 по отношению к доллару.

Только с начала предыдущей недели курс турецкой валюты упал на 20%, а с начала года - на 40%.

Издание отмечает, что Эрдоган оказал давление на центральный банк, чтобы тот развернулся к агрессивному циклу смягчения, который, по его словам, направлен на увеличение экспорта, инвестиций и рабочих мест - несмотря на то, что инфляция взлетела почти до 20%, а обесценивание валюты ускоряется, что сильно сказывается на доходах граждан.

Бывший замглавы центробанка Семих Тюмен, уволенный Эрдоганом в октябре, призвал к немедленному возврату к политике, которая защищает стоимость лиры.

«Этот иррациональный эксперимент, у которого нет шансов на успех, должен быть немедленно прекращен, и мы должны вернуться к качественной политике, которая защищает ценность турецкой лиры и процветание турецкого народа», - заявил он в Twitter.

Аналитики причинами падения лиры называют безрассудные и преждевременные смягчения денежно-кредитной политики.

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