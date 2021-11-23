«Цену поднимаем, чтобы стало доступно» 23.11.2021, 15:05

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Зачем в Беларуси делают больше платных парковок?

Генеральный директор государственной организации «Гаражи, автостоянки и парковки» Александр Канаш объяснил, для чего в городе делают все больше платных парковок и почему поднимают цены. Причина может показаться очень странной: оказывается, это все для того, чтобы парковки стали доступными для всех, пишут «Минск-Новости». Именно так.

— Основные цели платных парковок — снижение нагрузки на центральную часть города, безопасность на дорогах, доступность парковок для участников дорожного движения. При введении платных парковок доступность парковочных мест в центре города возрастает до 30%, т. е. нахождение на таком парковочном месте снижается до 1,5 часа.

По словам руководителя предприятия, на бесплатной парковке автомобили в среднем находятся три и более часов. Что касается платных, то их стоимость снижается, как правило, от центра к окраинам. Повышение стоимости места на платных парковках, подчеркнул А. Канаш, происходит не только в целях получения дохода предприятием, а чтобы сделать их более доступными для всех граждан и в зависимости от спроса на них.

Еще в 2018 году в Минске насчитывалось 1.336 мест платной парковки, по состояния на 23 ноября оборудовано 4.100 платных парковочных мест (из них около 500 мест расположены на закрытых парковках в Верхнем городе, на ул. Гикало, Кирова). В планах на 2022 год — довести общую цифру до 7.000 мест.

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