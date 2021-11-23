Власти российских регионов боятся массовых протестов 23.11.2021, 15:11

Все из-за закона о QR-кодах.

Многие российские регионы опасаются вводить у себя обязательную проверку вакцинации граждан из-за опасения массовых протестов. Однако позиция региональных властей может быть не высказана, пока непонятно отношение к вопросу президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание "Медуза".

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о проверке QR-кодов с информацией о вакцинации на транспорте и в общественных местах. Предполагалось, что они будут приняты в приоритетном порядке, однако позднее документы были направлены для отзывов в регионы, в Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации. Сейчас Кремль и правительство не могут определиться по поводу дальнейшей судьбы этих законов, — утверждает "Медуза".

По данным собеседников издания, против жесткой формулировки законов выступает Управление внутренней политики Администрации президента: оно опасается активизации протестов. Там же недовольны, что ограничения плохо сказываются на рейтинге президента Владимира Путина. А в ряде регионов буквально "опасаются волнений", — рассказывает один из источников "Медузы", близкий к социальному блоку правительства.

Разногласия из-за документа есть и внутри кабинета министров. Чиновники, отвечающие за борьбу с эпидемией, выступают за жесткие меры и введение кодов для ускорения вакцинации. А чиновники, ответственные за экономику, как утверждается, опасаются, что жесткие меры могут ухудшить экономическую ситуацию.

В качестве одной из мер для смягчения ситуации QR-коды из законопроектов могут начать называть по-другому, каким-то менее раздражающим термином, рассказывает издание. Например, — "паспортами здоровья".

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