Шариковы из МВД 20 Елена Молочко, «Народная воля»

23.11.2021, 15:34

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Что же это за милиция, в которой одни сквернословы и матерщинники?

Когда шелудивого пса Шарика профессор Преображенский в научных целях превратил в человека, то одним из первых его воспитательных приказов бывшему животному было: «Чтоб я не слышал ни одного ругательного слова!» Врач-экспериментатор, а его устами писатель Булгаков, знал: даже если на лице уже нет шерсти, а во рту клыков, грязная речь моментально покажет, каких Шариков на самом деле подзаборных кровей. И тогда уже никого не введешь в заблуждение внешностью…

Не буду долго ходить вокруг да около и скажу, что частое публичное сквернословие милиционеров самых разных чинов терзает слух и взрывает мозг. Знаете ли, накопилось. Да, в последние полтора года мы намного больше, чем хотелось бы, сталкиваемся с правоохранительными органами – если не лично, то по рассказам, репортажам, видео. И нам вдруг открылась, кроме всего прочего, монструозная картина того, какие формы общения приняты среди служивых людей. Как ни поверни, но получается, что мат в рядах милиции – это чуть ли не профессиональная норма речи. Или какой-то «ученый» умышленно хочет превратить наших милиционеров в Шариковых? Вот где горемыки!..

Шучу. Но ведь в последнее время появляются такие сюжеты, такие истории, что в них трудно поверить. Например, ходит по Сети запись: два солидных должностных лица, похожих на сотрудников Минского областного управления внутренних дел, обсуждают между собой коллегу, опускаясь при этом до такого мата-перемата, что уши в трубочку сворачиваются. Мат у них и вместо подлежащего, и вместо сказуемого. Вылетает без запинки, как хорошо выученная песня. Ну, как родная речь.

Мне могут возразить, что это слив или вообще подделка. Однако очень скоро после этого диалога, ставшего благодаря интернету достоянием широкой общественности, в МВД произошли интересные кадровые изменения. Пресс-секретаря министерства Ольгу Чемоданову перевели на другую работу. А это ведь именно ее, солидную женщину, обкладывали трехэтажным матом с ног до головы официально не опознанные голоса. И так выстроилась та мизансцена со сплошными нецензурными выражениями, что грязь комьями полетела именно в мундир пресс-секретаря. И, как всякая скверна, прилипла. И как выходить ей на люди и говорить высокопарные слова, когда практически у всех в памяти фоном обязательно будет всплывать тот телефонный разговор, переполненный нечистотами? И перевели человека на глубоко кабинетную работу в Мингорисполком.

Но если бы это была одна-единственная запись, вдруг выплывшая на белый свет из тьмы интернета, то ей можно бы, конечно, и не поверить. Но она не одна. Подобных записей десятки. Да и личных свидетельств того, что люди в форме преступают допустимые границы приличий при общении, немало. Недавно слушала, как, жалуясь на свою горемычную зарплату собственной жене, какой-то, по всей видимости, невысокий милицейский чин ввернул, как вздохнул, три веселые буквы «для связки слов». А по-другому выразить свои чувств ему способностей не хватает?

Выходит, не хватает. Людей с каким же уровнем образования берут служить в милицию? И ведь обязательно оправдываются: работа такая. Какая такая? Что это за работа, где практически официально допускается ненормативная лексика, сквернословие? Это уродливо, жалко, это в конце концов примитивно. Совсем недавно (ну, примерно три года назад, не три месяца, конечно) милиционеров за сквернословие начальство лишало премий – эта информация и сейчас в открытом доступе, хотя, к сожалению, заметка без фамилий «пострадавших». А вот сейчас почему-то все швы разошлись – милиции будто всё дозволено. И вообще, где они, люди в погонах, учились, кто их родители? Почему они, получив дипломы и звания, не в состоянии нормально, без мата-перемата, связать два слова? Кстати, ученые, исследуя феномен мата, пришли к выводу, что от его использования страдает общее здоровье человека. Ну, а если по-простому, то разве можно стоять на страже порядка в обществе, нарушая при этом элементарные правила приличия?

Я полагаю, поднятая тема имеет не только общечеловеческое значение, она напрямую затрагивает интересы государства, его авторитет. Что же это у нас за милиция, в которой одни сквернословы, матерщинники? Неужели назначенный год назад министр внутренних дел Иван Кубраков не в состоянии образумить своих подчиненных, которые своей крайне низкой культурой позорят не только ведомство, но и всю Беларусь?

Елена Молочко, «Народная воля»

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