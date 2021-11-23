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На выходных не будут работать карточки некоторых банков

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  • 23.11.2021, 15:47
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На выходных не будут работать карточки некоторых банков

Полный список.

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу, 27 ноября — с 2.00 до 6.00. Причина — технологические работы на сетевом оборудовании, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.

«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек Банка, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов», — сообщает Сбер Банк.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, Сбер Банк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.

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