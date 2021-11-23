Хоккеисты солигорского «Шахтера» устроили драку на тренировке: видеофакт 3 23.11.2021, 15:57

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Все началось с буллита.

Вернувшись из польского «Подхале» белорусский голкипер Игорь Брикун делит практически поровну игровое время с Александром Осипковым: 15 игр с процентом отраженных 92,59%. Также в статистике Игоря значится пропущенный буллит с игры. Теперь в объективы камеры подписчиков Telegram-канала «Fan Zone» попал еще один – крайне необычный, пишет «Трибуна».

Дело в том, что под горячую руку Брикуна, славящегося своей эмоциональностью, попал... собственный одноклубник. Защитник Дмитрий Заламай во время тренировки успешно исполнил бросок, чем сильно разозлил вратаря. Взбешенный Игорь запустил своей клюшкой в хоккеиста, но оставшись без снаряда, сам получил клюшкой по корпусу, а потом еще и кулаками.

Вообще, можно позавидовать отваге вратаря – по габаритам он значительному уступает партнеру: и в весе (82 килограмма против 106), и в росте (181 сантиметр против 197). Что так разозлило Брикуна? Среди версий – то, что Заламай исполнил щелчок по воротам. Люди, знакомые с хоккейной спецификой, утверждают, что делать так во время тренировок не принято, потому что можно нанести вратарю травму. Обычно тренировочные буллиты исполняются на технику, хотя нельзя исключать, что к Заламаю у Брикуна имеются какие-то другие вопросы.

Прямо сейчас «Шахтер» занимает в экстралиге второе место, уступая 1 очко жлобинскому «Металлургу».

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