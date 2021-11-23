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Байден объявил о решении вывести на рынок 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов

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  • 23.11.2021, 16:03
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Байден объявил о решении вывести на рынок 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов

США сделают это со согласованию с Китаем, Японией, Южной Кореей и Индией.

Президент США Джо Байден объявил о решении вывести на рынок 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Об этом говорится в заявлении американского президента на сайте Белого дома.

США решили сделать это со согласованию с Китаем, Японией, Южной Кореей и Индией.

Как отмечает Bloomberg, это «беспрецедентная скоординированная попытка крупнейших потребителей нефти в мире снизить цены», что может вызвать негативную реакцию со стороны ОПЕК+.

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