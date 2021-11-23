«Усатая ты кокетка»: Слава Комиссаренко в очередной раз высмеял неадекватного Лукашенко

«Усатая ты кокетка»: Слава Комиссаренко в очередной раз высмеял неадекватного Лукашенко5
- 23.11.2021, 16:03
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Видеофакт.
Популярный белорусский комик Слава Комиссаренко в очередной раз высмеял неадекватного Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».
В своем новом концерте Комиссаренко высказался на тему фальсификации выборов и запрета полетов над территорией Беларуси.
«Кажется, словарь беларусов пополнился новой аллегорией «усатая ты кокетка».
Давайте, пока закрывшая небо кукушка не накрыла собой всю Беларусь, сделаем свой выбор. Останемся дома.
Хватит с нас рисованных цифр, закончим этот цирк.
Бастуй, Беларусь!», — пишет по этому поводу телеграм-канал БОР.