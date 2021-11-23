«Усатая ты кокетка»: Слава Комиссаренко в очередной раз высмеял неадекватного Лукашенко 5 23.11.2021, 16:03

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Слава Комиссаренко

Видеофакт.

Популярный белорусский комик Слава Комиссаренко в очередной раз высмеял неадекватного Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

В своем новом концерте Комиссаренко высказался на тему фальсификации выборов и запрета полетов над территорией Беларуси.

«Кажется, словарь беларусов пополнился новой аллегорией «усатая ты кокетка».

Давайте, пока закрывшая небо кукушка не накрыла собой всю Беларусь, сделаем свой выбор. Останемся дома.

Хватит с нас рисованных цифр, закончим этот цирк.

Бастуй, Беларусь!», — пишет по этому поводу телеграм-канал БОР.

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