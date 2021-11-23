В Гродненском театре кукол продолжаются увольнения актеров 4 23.11.2021, 16:14

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Фото: agentika.com

Новогодние утренники для детей в городе теперь под вопросом.

Трое актеров из Гродненского областного театра кукол не выйдут на сцену в декабре. Это Анастасия Сухоносик, Иван Добрук и Александр Енджеевский. Сейчас актеры ушли в отпуск. Перед этим им предложили написать заявления об увольнении по соглашению сторон. Все трое актеров были активно заняты в репертуаре.

Источник, близкий к театру, на условиях анонимности прокомментировал для Hrodna.life ситуацию: «Утренники под вопросом, но скорее всего будут. Театру очень надо зарабатывать деньги, то вряд ли от этого откажутся».

Особенно чувствительным, по мнению источника, станет для театра увольнение мужчин-актеров: «Это критично для новогоднего марафона. Даже без последних увольнений некоторые мужчины-актеры не имели дублеров. На время праздничных утренников это означает, что им придется отрабатывать по три спектакля в день без выходных. Не представляю, как это будет».

Актеры, увольнение которых ожидается в середине декабря, были заняты в топовых постановках театра. Иван Добрук и Александр Енджеевский также делали собственные постановки как режиссеры.

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