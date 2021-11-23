Один на льдине, не считая Шпица

Один на льдине, не считая Шпица9
- 23.11.2021, 16:22
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При минимальном дуновении ветра перемен балерина с грохотом упадет со своего реквизита.
Telegram-канал "CYNIC" подводит некоторые итоги последних "самострелов" Лукашенко. Приводим некоторые тезисы.
1) Лукашенко загнал себя в угол мигрантами, а операция по приобретению легитимности превратилась в "хитрое предательство" Европы, в результате которого Лукашенко ужесточил давление на себя, спустив западный курок туристами.
2) Лукашенко теперь чрезвычайно токсичен даже для прямых российских контактов, поэтому Москва перестает перенаправлять все звонки в Минск, а начинает договариваться сквозь Дворец и Лукашенко. Все страны признают, что контакт с Минском лишены смысла, поэтому точкой давления остаётся Кремль.
3) Сам Кремль старается привлечь внимание Штатов, диктуя правила "украинской провокации", которая, конечно же, произойдет, но в "виртуальном" - телевизионном формате. На обострение играет и Патрушев, но Байден говорит, что у него пока нет планов встречаться с Путиным.
4) Сам Лукашенко кулуарно начал новую волну "проверки на лояльность". Каждая из них шаг за шагом уничтожала специалистов, которые удерживали режим в состоянии баланса. Теперь же ситуация - "балерина на страусиных яйцах" - можно, конечно, некоторое время сохранять устойчивость, но при минимальном дуновении ветра перемен балерина с грохотом упадет со своего реквизита.