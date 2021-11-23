Польские спецслужбы: Белорусский режим ищет новые направления для доставки мигрантов 23.11.2021, 16:25

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Фото: anadolou agency

Белорусская сторона может заниматься ротацией нелегалов на границе.

Польские спецслужбы не ожидают скорого завершения миграционного кризиса. Они подозревают, что белорусская сторона прорабатывает новые маршруты доставки мигрантов. Об этом сегодня на пресс-брифинге заявил представитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарын, сообщает TVP World.

Жарын отметил, что белорусская сторона может заниматься ротацией мигрантов на границе.

«Имеем информацию о том, что в ближайшее время может активизироватьсяиспользования маршрут между Москвой и Минском для целей усиления кризиса, организованного белорусскими службами. Знаю, что режим Лукашенко ищет новые направлении взамен тех, которые оказались заблокированы сейчас», — добавил он.

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