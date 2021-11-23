США объявили о крупнейшей в истории продаже нефти из стратегического резерва 2 23.11.2021, 16:31

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Из государственных хранилищ в течение нескольких месяцев на рынок будет вылито 50 миллионов баррелей.

США проведут крупнейшую в своей истории продажу нефти из стратегического резерва, чтобы остановить рост цен на бензин и «подлечить» рейтинг Джо Байдена, упавший до минимума с избрания его президентом, сообщает finanz.ru.

Из государственных хранилищ в течение нескольких месяцев на рынок будет вылито 50 миллионов баррелей, объявила во вторник пресс-служба Белого дома.

Из этого объема 32 миллиона придется на новые дополнительные продажи, а 18 миллионов будет реализовано в рамках уже существующих программ, операции по которым будут ускорены.

«Американские потребители ощущают удар повышенных цен на топливо на заправках и своих счетах за отопление, равно как и американский бизнес, потому что предложение нефти не поспевает за спросом по мере того, как глобальная экономика выходит из пандемии», - говорится в релизе Белого дома.

Распродажа стратегических баррелей пройдет в координации с Китаем, Индией, Японией, Южной Корее и Великобританией, которые объявят аналогичные меры в скором времени.

При этом США готовы продать дополнительные объемы нефти, если потребуется, отмечает Белый дом, добавляя, что реализованные баррели вернутся в хранилища в будущем через государственные закупки.

На середину ноября в стратегическом резерве США находилось 606 млн баррелей сырой нефти - минимальный объем с 2003 года.

Распродажу запасов, которые Штаты собирали с середины 1970, санкционировал еще Барак Обама в 2016 году. Администрация Дональда Трампа ускорила этот процесс, и в результате за четыре года из государственных хранилищ рынок получил почти 90 млн баррелей.

Хотя объявленная Байденом распродажа беспрецедентна за полвека существования стратегического резерва и превышает предыдущий рекорд - 30 млн баррелей, проданных во время войны в Кувейте в 1991 году, - рынок реагирует на нее сдержано. На 15.52 мск фьючерсы на сорт Brent в Лондоне торгуются на уровне закрытия понедельника - 79,72 доллара за баррель, а контракты на WTI в Нью-Йорке дешевеют лишь на 0,5%, до 76,38 доллара за бочку.

«Высвобождение 50 млн баррелей из хранилищ может вызвать временное падение цен, возможно, на 5 долларов, но вероятность того, что это окажет долгосрочное понижающее влияние на цены, невелик», - говорит Оле Хансен, стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank.

В масштабах мирового потребления нефти, которое достигает 100 млн баррелей в день, продажа нескольких десятков миллионов бочек, к тому же растянутая во времени, останется каплей в море. Кроме того, есть вероятность, что ОПЕК+ ответит США и их союзника - например, отказавшись от планов по наращиванию добычи.

Сейчас картель из 23 нефтедобывающих стран качает на 4 млн баррелей в сутки меньше, чем до кризиса, добавляя на рынок каждый месяц по 500 тысяч баррелей новых ежедневных поставок.

Но «определенные непредвиденные факторы, такие как высвобожднение стратегических резервов или новые локдауны в Европе могут заставить ОПЕК+ пересмотреть оценку рыночных условий», заявил в понедельник Джозеф Макконигг, генсек базирующегося в Саудовской Аравии Международного энергетического форума.

Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.

Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся.

Последняя крупная порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.

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