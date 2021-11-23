Месси объявил о будущем возвращении в Барселону
- 23.11.2021, 16:55
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Футболист заявил, что команда из столицы Каталонии — его дом.
Звездный форвард парижского ПСЖ Лионель Месси заявил, что в будущем обязательно вернется в Барселону, которую он покинул минувшим летом, сообщает испанское спортивное издание Marca.
«Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в Барселону, потому что это мой дом, потому что хочу попытаться помочь клубу, чем могу.
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Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться", — сказал Лионель.
Месси почти всю свою карьеру провел в каталонском клубе, в составе которого забил 672 мяча в 778 матчах.
Лионелю принадлежит несколько рекордов в футболе, включая по количеству выигранных наград лучшему футболисту мира — их у аргентинца шесть.